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13:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиян указали в сетке Australian Open аббревиатурой RUS вопреки санкциям

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские и белорусские теннисисты обозначены в сетке Открытого чемпионата Австралии аббревиатурами соответствующих стран, несмотря на санкции.

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Источник: AP 2022

Так, в версии для печати на официальном сайте турнира напротив фамилий российских и белорусских игроков указаны аббревиатуры RUS и BLR — точно так же, как это было до введения каких-либо ограничений.

Организаторы Australian Open еще в октябре говорили, что разрешат россиянам и белорусам участвовать в соревнования в нейтральном статусе. Против этого выступил посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко, однако Федерация тенниса Австралии поступила в соответствии с решениями Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

После начала российской спецоперации на Украине МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Однако ATP и WTA разрешают им выступать на своих турнирах, но без указания страны и без флага. Исключение здесь составляет Великобритания — россиянам и белорусам не позволили играть на Уимблдоне-2022, за что ATP и WTA оштрафовали организаторов на миллион долларов.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января на кортах Мельбурна.

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