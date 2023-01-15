Россиян указали в сетке Australian Open аббревиатурой RUS вопреки санкциям
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские и белорусские теннисисты обозначены в сетке Открытого чемпионата Австралии аббревиатурами соответствующих стран, несмотря на санкции.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Российские и белорусские теннисисты обозначены в сетке Открытого чемпионата Австралии аббревиатурами соответствующих стран, несмотря на санкции.
Так, в версии для печати на официальном сайте турнира напротив фамилий российских и белорусских игроков указаны аббревиатуры RUS и BLR — точно так же, как это было до введения каких-либо ограничений.
Организаторы Australian Open еще в октябре говорили, что разрешат россиянам и белорусам участвовать в соревнования в нейтральном статусе. Против этого выступил посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко, однако Федерация тенниса Австралии поступила в соответствии с решениями Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).
После начала российской спецоперации на Украине МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Однако ATP и WTA разрешают им выступать на своих турнирах, но без указания страны и без флага. Исключение здесь составляет Великобритания — россиянам и белорусам не позволили играть на Уимблдоне-2022, за что ATP и WTA оштрафовали организаторов на миллион долларов.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января на кортах Мельбурна.