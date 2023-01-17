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10:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Посольство России отреагировало на запрет триколора на Australian Open

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Посольство России в Австралии осудило решение о запрете флагов РФ и Белоруссии на трибунах Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) и уличило организаторов в лицемерии.

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Источник: AFP 2022

Ранее Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам на трибунах демонстрировать российский и белорусский флаги в ходе Australian Open.

«Решение о запрете вывешивания флагов России и Белоруссии в рамках чемпионата Austrialian Open — очередной пример недопустимой политизации спорта», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В российской дипмиссии отметили, что решение Федерации тенниса Австралии усугубило дискриминацию российских теннисистов. Ранее в их отношении проводилась политика «нейтрального флага».

Посольство также указало на иронию обещаний Tennis Australia о том, что организация будет «продолжать работать…, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом».

«Действительно прискорбно видеть, как организаторы чемпионата поддаются откровенным и довольно наглым политическим манипуляциям, жертвуя духом честной игры, когда-то присущим Australian Open», — сообщило посольство.

Australian Open проходит в Мельбурне и завершится 29 января.

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