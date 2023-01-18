Карен Хачанов уверенно обыграл 84-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open

Карен Хачанов одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 53 минуты. На счету Каблера 12 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти. Хачанов 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных.