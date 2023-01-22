Циципас стал четвертьфиналистом Australian Open
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас победил итальянца Янника Синнера в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас победил итальянца Янника Синнера в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3 в пользу посеянного под третьим номером грека. Синнер имел 15-й номер посева. Теннисисты провели на корте 4 часа.
В четвертьфинале Циципас сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой (71-я ракетка мира), который впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.
Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Прошлогодний победитель испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале россиянина Даниила Медведева, завершил борьбу во втором круге.