Циципас стал четвертьфиналистом Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3 в пользу посеянного под третьим номером грека. Синнер имел 15-й номер посева. Теннисисты провели на корте 4 часа.

В четвертьфинале Циципас сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой (71-я ракетка мира), который впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.