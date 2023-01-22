Бывшая россиянка Рыбакина снова феерит. Выбила в Мельбурне первую ракетку мира
Представительница Казахстана не оставила шансов Иге Свентек.
Представительница Казахстана не оставила шансов Иге Свентек.
Казахстанская теннисистка российского происхождения Елена Рыбакина одержала самую впечатляющую победу со времен своего сенсационного триумфа на Уимблдоне. В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису она выбила главного фаворита турнира — первую ракетку мира Игу Свентек. Польская девушка не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал, но ее лидерство в женском рейтинге в целом не вызывает сомнений. А вот перед Рыбакиной в Мельбурне теперь открываются отличные перспективы. Ее соперницей в четвертьфинале станет Елена Остапенко из Латвии.
Лидера мирового женского тенниса и победительницу последнего турнира «Большого шлема» (US Open-2022) Рыбакина обыграла всего за полтора часа в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Впервые в карьере Елена дошла до четвертьфинала Australian Open. До этого дня Елена ни разу не побеждала действующую первую ракетку мира. В целом результаты Рыбакиной после ее подвигов на Уимблдоне оставляли желать лучшего. В Нью-Йорке она вообще вылетела в первом же круге. Однако сейчас мы наблюдаем, как представительница Казахстана возвращает былые кондиции. Так в третьем круге Мельбурна она одержала волевую победу над 13-й «сеяной» американкой Даниэль Коллинз.
Матч против Свентек Рыбакина начала с реализованного брейка, но полька сумела восстановить паритет. Однако Елена продолжала уверенно подавать, а вот Ига на быстром корте все-таки не безупречна — ей больше подходит более медленный темп. Выиграв первый сет, победительница Уимблдона немного упустила нить игры, но при счете 0:3 сумела совершить впечатляющий камбэк, выиграв шесть из следующих семи геймов. Причем сделала это не за счет успешной первой подачи, как в первой партии, а за счет грамотного тенниса во время розыгрышей. Возможно, Свентек — удобная соперница для Рыбакиной, но эта соперница — первая ракетка мира.
Вылет Свентек продолжил тенденцию крушения фаворитов на Открытом чемпионате Австралии-2023. Впервые в современной истории никто из двух первых номеров «посева» в мужском и женском одиночных турнирах не вышел в четвертьфинал. Рафаэль Надаль (1), Ига Светек (1), Каспер Рууд (2) и Онс Жабер (2) уже зачехлили ракетки, предоставив дополнительные шансы андердогам. Правда, у женщин пока в строю фавориты второго эшелона — американка Джессика Пегула (3), француженка Каролин Гарсия (4) и белоруска Виктория Соболенко (5). Но Рыбакиной с той игрой, которую она показала в воскресенье, по силам пройти очень далеко.
«Это был тяжелый матч, — призналась Рыбакина после завершения поединка. — Я очень уважаю Игу за ее победную серию и выигранные турниры “Большого шлема”. Она молода, но играет очень хорошо. Я видела, как ей было трудно, в важные моменты мне удавалось отлично действовать, что и сказалось на результате. Я всегда переживаю, когда выхожу на корт, но всегда пытаюсь сохранять спокойствие. По крайней мере, стараюсь не показывать много эмоций. Мой тренер говорит, что мне, наоборот, иногда нужно давать волю чувствам, я учусь этому. Сейчас я одержала большую победу, и я рада, что прошла в четвертьфинал».
Напомню, что триумф Рыбакиной на Уимблдоне в июле 2022 года породил в России большую дискуссию о том, чьим «продуктом» является Елена. Некоторые наши специалисты уверяли, что основная роль в становлении талантливой теннисистки принадлежит отечественной теннисной школе, а Казахстан в 18 лет якобы просто воспользовался финансовыми трудностями семьи спортсменки и «перекупил» будущую чемпионку. Люди из команды Рыбакиной реагировали на эти выводы крайне негативно. Во-первых, их обижало слово «продукт» по отношению к живому человеку. Во-вторых, они указывали, что Елена без помощи своей новой страны рисковала закончить карьеру и не раскрыться на взрослом уровне.
— Федерация тенниса России в какой-то момент прислала мне контракт для Лены. Я посмотрел на него, и стало грустно. Суть контракта выражена в известной крылатой фразе: «Денег нет, но вы держитесь», — рассказывал летом прошлого года в интервью «СЭ» отец 23-летней спортсменки москвич Андрей Рыбакин. — Не нравится и отношение — «наш продукт». Еще бы сказали — «биомасса». К сожалению, у нас такой подход к личностям. Я ни на кого не обижаюсь. Просто какие-то вещи говорятся в силу, скажем так, лингвистической ограниченности. Думаю, что люди, от которых что-то зависело и которые могли бы нам помочь, сейчас немного жалеют.
Олег Шамонаев