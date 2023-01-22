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09:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл японца Ёсихито Нисиоку в матче ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина, посеянного под 18-м номером. Японец имел 31-й номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.

Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. В следующем круге россиянин сыграет против победителя матча между поляком Хубертом Хуркачем (10-й номер посева) и американцем Себастьяном Кордой (29), который ранее на турнире обыграл россиянина Даниила Медведева.

Australian Open, первый в сезоне турнир Большого шлема, завершится 29 января. Прошлогодний победитель испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева, завершил борьбу во втором круге.

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