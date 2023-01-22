Хачанов вышел в четвертьфинал Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0, 7:6 (7:4) в пользу россиянина, посеянного под 18-м номером. Японец имел 31-й номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.

Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open. В следующем круге россиянин сыграет против победителя матча между поляком Хубертом Хуркачем (10-й номер посева) и американцем Себастьяном Кордой (29), который ранее на турнире обыграл россиянина Даниила Медведева.