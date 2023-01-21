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16:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Последняя россиянка в женском одиночном разряде вылетела с Australian Open

Екатерина Александрова стала последней россиянкой, вылетевшей с Australian Open-2023 в женском одиночном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2022

В третьем круге спортсменка проиграла представительнице Польши Магде Линетт. Встреча прошла в субботу, 21, января, и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу соперницы россиянки.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Победительница сделала пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В женском одиночном разряде больше не осталось россиянок. Две представительницы страны — Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская — продолжают борьбу в парном турнире. У мужчин-одиночников Россию в ⅛ финала турнира в Австралии представят Андрей Рублев и Карен Хачанов.

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