Последняя россиянка в женском одиночном разряде вылетела с Australian Open

В третьем круге спортсменка проиграла представительнице Польши Магде Линетт. Встреча прошла в субботу, 21, января, и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу соперницы россиянки.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. Победительница сделала пять эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.