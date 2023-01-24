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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рыбакина обыграла Остапенко в четвертьфинале Australian Open

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале прошлогодняя чемпионка Уимблдона, посеянная под 22-м номером, переиграла Елену Остапенко (17-я сеяная) из Латвии со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

В полуфинале 23-летней Рыбакиной предстоит встретиться с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой (3) и Викторией Азаренко (24) из Белоруссии.

Australian Open завершится 29 января. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, в марте 2022 года она объявила о завершении карьеры.

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