Рыбакина обыграла Остапенко в четвертьфинале Australian Open

В четвертьфинале прошлогодняя чемпионка Уимблдона, посеянная под 22-м номером, переиграла Елену Остапенко (17-я сеяная) из Латвии со счетом 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 19 минут.

В полуфинале 23-летней Рыбакиной предстоит встретиться с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой (3) и Викторией Азаренко (24) из Белоруссии.