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18 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Медведев вернулся? Он в первом финале с октября!

Даниил исполнил разгром Григора Димитрова и вернется в топ-10 мирового рейтинга.

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Источник: Reuters

Rotterdam Open. Полуфинал

  • Даниил Медведев (Россия, 6) — Григор Димитров (Болгария) — 6:1, 6:2.

Как и прогнозировалось, непроходимым соперником для Медведева Димитров не стал. Возможно, даже менее опасным, чем австралиец Алекс де Минаур, которого прошел болгарин. Минуар в первом же круге выбил чемпиона турнира двухлетней давности Андрея Рублева. Медведев же прошел в финал даже не как нож сквозь масло — сквозь воздух.

Разговоры уже после первого гейма

Одна из интриг этого сезона — сможет ли Даниил освежить игру после того, как к его стилю адаптировались соперники. В 2022-м Медведев стал играть несколько однообразно, а оппоненты установили последнюю версию своей игры и легко находили противоядие, регулярно его выбешивая. Теперь обновиться пора россиянину. Потому что некоторые кадры с его тренером Жилем Сервара заставили интернет-шутников сравнивать его с очень уставшим Лукой Модричем.

Впрочем, говорить на корте Даниил начал сразу и в этот раз. Уже после первого гейма, когда Григор неспешно возвращался после перерыва. Димитров тоже пытался играть сложнее, бить под углом, укорачивать — короче, выводить Даниила из обмена на задней линии. Но в этот день болгарину для этого не хватало скиллов. Уже в первом гейме он едва не отдал подачу, но без шансов слил следующий под ноль, несколько раз грубо ошибившись. Ауты были не на линии, а с запасом — по картинке еще до приземления было видно, что мяч летит не туда.

Статистика как на юниорском турнире

Когда у Дани идет — он додавит. Димитров стал вроде бы аккуратнее, играть форхендами, излишне часто забегать под правую — и снова поплатился. Пока Медведев легко делал эйсы и брал свою подачу, Димитров позволил сделать еще один брейк — причем чисто невынужденными ошибками.

По итогам первой партии статистика была умопомрачительная для полуфиналов турнира категории 500 — Димитров ни разу, за исключением первого гейма, не дошел до счета 40 на своей подаче, а в первом еле отыгрался с брейкпоинта. По выигранным мячам/невынужденным ошибкам счет был у Медведева 11/8, у Димитрова — 5/17!

Источник: Reuters

Во втором сете рисунок не поменялся — но Димитров стал отдавать свою подачу еще более изощренно. Например, один из геймов проиграл двойной ошибкой. Был небольшой шанс вначале второй партии, когда москвич расслабился и позволил Димитрову при счете 2:0 сделать брейк, но затем болгарин сразу проиграл гейм под ноль и больше вопрос об исходе матча не ставил.

Медведев всего за час с небольшим выходит в финал турнира АТР 500 в Роттердаме. В финалах он не был с Вены в октябре 2022 года — но сказать, что Медведев убеждает, нельзя. Скорее Димитров не показал должного уровня оппозиции. Битва в финале с победителем пары Янник Синнер/Таллин Грикспор может принести титул, но и она не должна сбивать с толку — пока Даниил все еще далек от себя образца 2021 года, а главные соперники Циципас, Вавринка и Руне из сетки уже выбыли без помощи Медведева.

Тем не менее благодаря выходу в финал в Роттердаме Даниил заработал 300 очков, которые позволят ему обойти Хуберта Хуркача и в понедельник вернуться в топ-10, независимо от результата завтрашнего финала.

Дмитрий Кузнецов

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