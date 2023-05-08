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11:46 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко сократила отставание от Иги Свентек в рейтинге WTA

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на второй позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

После победы в финале турнира в Мадриде над первой ракеткой мира полькой Игой Свентек Арина Соболенко сократила свое отставание от лидера рейтинга. Сейчас в активе лучшей белорусской теннисистки 7881 очко. Виктория Азаренко, которая вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей выиграла парный разряд мадридского турнира, занимает 17-е место (2127 очков), еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович находится на 44-й позиции (1122). На этой неделе все три белоруски выступят на представительном турнире в Риме.

Топ-10 рейтинга WTA:

  1. Ига Свентек (Польша) — 9625 очков;
  2. Арина Соболенко (Беларусь) — 7881;
  3. Джессика Пегула (США) — 5300;
  4. Каролин Гарсия (Франция) — 5025;
  5. Кори Гауфф (США) — 4345;
  6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4195;
  7. Унс Джабир (Тунис) — 4116;
  8. Мария Саккари (Греция) — 3516;
  9. Дарья Касаткина (Россия) — 3505;
  10. Петра Квитова (Чехия) — 3162.

Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) возглавляет серб Новак Джокович, у которого 6775 очков, всего на 5 баллов отстает испанец Карлос Алькарас, который вчера стал победителем турнира в Мадриде. Лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко занимает 73-е место, набрав 741 очко.

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