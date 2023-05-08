Арина Соболенко сократила отставание от Иги Свентек в рейтинге WTA
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на второй позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко осталась на второй позиции в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
После победы в финале турнира в Мадриде над первой ракеткой мира полькой Игой Свентек Арина Соболенко сократила свое отставание от лидера рейтинга. Сейчас в активе лучшей белорусской теннисистки 7881 очко. Виктория Азаренко, которая вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей выиграла парный разряд мадридского турнира, занимает 17-е место (2127 очков), еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович находится на 44-й позиции (1122). На этой неделе все три белоруски выступят на представительном турнире в Риме.
Топ-10 рейтинга WTA:
Рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) возглавляет серб Новак Джокович, у которого 6775 очков, всего на 5 баллов отстает испанец Карлос Алькарас, который вчера стал победителем турнира в Мадриде. Лучший из белорусских теннисистов Илья Ивашко занимает 73-е место, набрав 741 очко.