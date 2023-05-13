Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Аяччо
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Интер
Сассуоло
10
Хоккей. НХЛ
14.05
Сиэтл
Даллас
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Боруссия М
52
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Атлетик
51
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Торпедо
30
Футбол. Зарубежный
19:00
Специя
Милан
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Ницца
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Рубин
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Родина
15
Футбол. Зарубежный
17:15
Осасуна
Альмерия
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Ноттингем Форест
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Борнмут
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Фулхэм
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волгарь
Арсенал
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Шальке-04
60
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Краснодар
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Салернитана
Аталанта
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Балтика
02
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Жирона
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Краснодар-2
52
Футбол. Зарубежный
14:30
Лидс
Ньюкасл Юнайтед
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Спартак
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Уфа
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Оренбург
21
Все события
20:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг турнира в Риме

Кудерметова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг теннисного турнира в Риме.
Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче третьего круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:1 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под 11-м номером. Потапова имела 23-й номер посева. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.

В четвертом круге Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф (6-й номер посева) и чешкой Марией Боузковой (27).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Кричал у балкона: 'Алина, выходи'. Правила жизни главной гимнастки России
'Я второй Христос, а ты ведьма': как сходил с ума главный соперник Хабиба
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь