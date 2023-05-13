Кудерметова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг турнира в Риме
Кудерметова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг теннисного турнира в Риме.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче третьего круга теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 3,5 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:1 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под 11-м номером. Потапова имела 23-й номер посева. Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.
В четвертом круге Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Кори Гауфф (6-й номер посева) и чешкой Марией Боузковой (27).