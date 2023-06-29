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23:17 (мск), источник: Sport24

Мирра Андреева: «Кажется, на Уимблдоне я падаю чаще остальных. Поначалу чувствовала себя на траве не очень комфортно»

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от выхода в основную сетку Уимблдона.

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Источник: Reuters

В финале квалификации 16-летняя спортсменка, занимающая 102.е место в рейтинге WTA, обыграла немку Тамару Корпач со счетом 7:5, 5:7, 6:2. Нынешний турнир — первый для Андреевой в карьере на травяном покрытии.

«Я очень довольна этим результатом, так как выступаю на траве впервые. Поначалу я чувствовала себя не очень комфортно на этом покрытии, но теперь, шаг за шагом, становлюсь все более уверенной. Хотя я все еще падаю. Мне кажется, что здесь я падаю чаще остальных.

Когда я приехала сюда, то совсем не чувствовала уверенности. Просто пыталась делать свое дело, не имея при этом никаких ожиданий. Уже круто, что удалось попасть сюда. Я просто пыталась играть в свою игру и бороться за каждый мяч, и теперь я в основной сетке. Никогда раньше не была на Уимблдоне и очень взволнована», — приводит слова Андреевой пресс-служба Уимблдона.

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