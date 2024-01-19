Фантастика! Юная россиянка добыла самую быструю победу в истории на Australian Open — 2000

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Матчи с двумя «баранками» (победы 6:0, 6:0) на турнирах «Большого шлема» случаются не так уж часто, хотя каким-то исключительным явлением не являются. Самый свежий пример: на Australian Open — 2024 белоруска Арина Соболенко с таким счётом разгромила украинку Лесю Цуренко в третьем раунде. Соболенко справилась с соперницей за 55 минут. Впечатляет, но это даже близко не является рекордом по скорости победы в Мельбурне.

17 января 2000 года в первом круге Australian Open россиянка Анна Курникова обыграла австрийку Патрицию Вартуш со счётом 6:0; 6:0 за 34 минуты. Более быструю победу в Мельбурне никто не добывал за всю историю турнира. Годом ранее в Австралии Анна отметилась сомнительным достижением, выиграв матч с рекордным количеством двойных ошибок, но на этот раз она заслуживала всяческой похвалы и восторга.

На Australian Open — 2000 18-летняя Курникова получила 11-й номер посева. По нынешним меркам мощный показатель для столь юной теннисистки, но тогда Анну часто критиковали за неоправданные ожидания.

Швейцарка Мартина Хингис в её возрасте уже выиграла пять «Шлемов», один мэйджор успела взять американка Серена Уильямс. Курникова оставалась вообще без титулов WTA в одиночном разряде. Она явно проигрывала конкуренцию молодым звёздам своего поколения и к началу 2000-х всё больше погружалась в модельный бизнес.

Как ни крути, Курникова всё-таки была довольно сильной теннисисткой. Огромное количество не слишком именитых соперниц она могла пройти на чистом классе без особых проблем. Так и случилось в матче первого круга AO-2000 с Патрицией Вартуш — 6:0, 6:0 за 34 минуты.

Вартуш — не самая грозная оппонентка, но и не совсем слабая. Она долго держалась во второй половине топ-100 рейтинга (на момент встречи с Курниковой была 93-й ракеткой мира). Своей максимальной позиции (№ 65) Патриция достигла в том же 2000 году. Австрийка даже выиграла два титула на уровне WTA — в Боготе (2000) и Касабланке (2002).

То есть Курникова одолела не какую-то «случайную пассажирку», которая впервые попала на «Шлем» из квалификации, а теннисистку среднего уровня. Причём сделала это без шансов, взяв практически все геймы подчистую.

«Я довольна прежде всего тем, что мне удалось сохранить концентрацию с первой до последней минуты матча», — сказала Анна на пресс-конференции.

Курникова вписала своё имя в историю тенниса. Во-первых, Анна добыла самую быструю победу в истории Australian Open. Она побила рекорд американки Моники Селеш, которая в первом раунде AO-1999 обыграла словенку Тину Крижан со счётом 6:1; 6:0 за 41 минуту. Курникова ранее заявляла, что Селеш для неё кумиром в женском теннисе. Россиянка не просто превзошла Монику по скорости выигранного матча, но и повесила сопернице две «баранки», а не одну.

Рекорд Курниковой на AO держится уже 24 года. Ближе всего к нему подобралась американка Мэдисон Кис, которая в 2018-м обыграла Екатерину Александрову со счётом 6:0; 6:1 за 41 минуту и повторила показатель Селеш. Затем следует бельгийка Ким Клейстерс, одолевшая Динару Сафину (6:0; 6:0) за 44 минуты в 2011-м. Легендарная Серена Уильямс обыграла Дарью Касаткину (6:1; 6:1) за 45 минут в 2016-м, а Мария Шарапова разобралась с японкой Мисаки Дои (6:0; 6:0) за 47 минут в 2013-м. Кажется, что рекорд Курниковой в Мельбурне продержится ещё очень долго.

Если брать все ТБШ, то победа Анны не самая быстрая, но входит в топ-3. Она уступает только Ким Клейстерс, которая в первом круге Уимблдона-2003 уничтожила парагвайку Россану де лос Риос (6:0; 6:0) за 31 минуту. А также знаковому разгрому в финале «Ролан Гаррос» — 1988, когда легендарная немка Штеффи Граф повесила две «баранки» советской и белорусской теннисистке Наталье Зверевой за 32 минуты.

Самым быстрым матчем мужского и женского тенниса за всю историю считается победа финна Яркко Ниеминена над австралийцем Бернардом Томичем на «Мастерсе» в Майами в 2014-м — 6:0, 6:1 за 28 минут. Тогда Томич вышел на корт после двух операций и, как потом признался, просто проверял своё функциональное состояние. Анна Курникова недалеко ушла и от этого показателя.

Столь уверенная победа на старте Australian Open — 2000 не привела Курникову к какому-то феноменальному результату в Мельбурне, но россиянка выступила вполне достойно. Во втором раунде она прошла белоруску Наталью Звереву (6:1, 6:4), в третьем выбила чешку Квету Грдличкову (2:6, 6:3, 6:4). В четвёртом круге Анна уступила будущей чемпионке турнира американке Линдсей Дэвенпорт (4:6, 3:6), которая сметала всех соперниц и на пути к титулу не отдала ни единого сета. Курникова сыграла с Дэвенпорт вполне достойно на фоне большинства других оппоненток.

Через год Курникова показала лучший результат в карьере на AO — дошла до четвертьфинала, где снова проиграла той же Дэвенпорт. А уже в 2003-м Анна завершила карьеру. Australian Open стал её последним «Шлемом» — во втором раунде она уступила бельгийке Жюстин Энен. Выступление Курниковой в WTA-туре было недолгим, но Анна начала солидно играть в очень раннем возрасте и успела отметиться многими впечатляющими рекордами, которые держатся по сей день. Особенно примечательны её достижения на Australian Open.