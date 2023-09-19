Анна Курникова: изменить теннис и уйти в 21, чтобы тихо жить счастливую жизнь

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Мы решили вспомнить тернистый путь спортсменки к вершинам мирового тенниса и попытаемся найти ответ на вопрос — что и когда в ее спортивной карьере пошло не так, а также разберемся, куда она пропала после ухода из тенниса.

Детство Курниковой

Анна Курникова родилась 7 июня 1981 года в Москве в спортивной семье. Ее отец Сергей — чемпион России по греко-римской борьбе, преподавал в академии физкультуры, а мать Алла была тренером по большому теннису. Занятия Ани теннисом начались в пять лет, когда родители подарили ей на Новый год теннисную ракетку. Ее физические данные, координация и реакция отлично подошли для этой игры, и уже в 10 лет она получила стипендию в теннисной академии Ника Боллетьери во Флориде. Примечательно, что на просмотр она поехала вместе с будущей первой ракеткой мира в мужском разряде Маратом Сафиным, но американские специалисты выбрали именно ее. Уже тогда они видели в ней будущую звезду женского тенниса.

Эта девочка реально меня пугает. Она знает все: чего хочет и как к этому прийти. Она не только самая юная ученица, что у меня была, но и лучшая. А у меня были Андре Агасси, Джим Курье, Моника Селеш… Но то, как эта девочка играет в свои десять лет, — это шок. Ник Боллетьери

Источник: Соцсети

Большая карьера Курниковой началась в 1995 году. Спустя три месяца после своего 14-летия Курникова получила возможность выступить в квалификации Открытого чемпионата Москвы по теннису. В первом матче Курникова обыграла теннисистку из второй сотни рейтинга, но затем уступила третьей сеянной турнира, бельгийке Сабин Аппельманс. В парном же разряде Курникова с 18-летней полячкой Александрой Ольшой сумела дойти до финала.

Анна Курникова с тренером и матерью в 1995 году | Источник: РИА "Новости"

В 1996 году Курникова давала больше поводов говорить о себе. В апреле она дебютировала за сборную России на Кубке Федерации и в 14 лет стала самой молодой теннисисткой, которой удалось одержать победу в матче на турнире. Летом Курникова отправилась на Олимпийские Игры в Атланте, но проиграла в первом же раунде.

Взлет

По ходу сезона Курникова начала тренироваться под руководством американского тренера Эда Нагеля, который смог вывести ее талант на новый уровень. Осенью она сотворила первую сенсацию, пройдя квалификацию на Открытый чемпионат США, не уступив ни одного сета. Курникова уверенно шла по основной сетке и добралась до четвертого круга, где остановить ее смогла лишь первая ракетка мира и будущая победительница турнира — легендарная Штеффи Граф.

Из Нью-Йорка Курникова уезжала уже в статусе восходящей звездочки мирового тенниса. Она получила награду лучшему новичку WTA и закончила сезон на высоком 57-м месте в женском рейтинге.

В следующем году Курникова продолжила удивлять теннисный мир. Она дошла до третьего круга «Ролан Гаррос» и триумфально дошла до полуфинала «Уимблдона», став второй теннисисткой в истории, сумевшей добраться до этой стадии на своем дебютном турнире. И во Франции и в Англии Курникова оба раза уступала первой ракетке мира, Мартине Хингис. В дальнейшем Хингис сыграет большую роль в ее карьере. Год спустя Курникова в первый и единственный раз в своей карьере обыграет швейцарскую теннисистку, после чего они начнут играть вместе и станут одной из сильнейших пар в женском теннисе.

После Уимблдона Курникова заставила говорить о себе как о звезде не будущего, а уже настоящего. Весной 1998 года она вошла в двадцатку лучших ракеток планеты, одержав на турнире в Майами четыре победы над теннисистками из топ-10. В финале 16-летней Курниковой противостояла 17-летняя Винус Уильямс, которая годом ранее сенсационно дошла до финала US Open. В своем первом большом финале Курникова вела, но титул в итоге забрала старшая из сестер Уильямс.

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Курникова неплохо для себя провела грунтовую часть сезона: дошла до полуфинала в Берлине и добралась четвертого круга «Ролан Гаррос». Очевидно, что большую ставку она делала именно на траву и надеялась развить свой успех прошлогоднего «Уимблдона». К этому турниру она подходила в великолепной форме. За три месяца Курникова сумела обыграть всех теннисисток, которые с 1987 года сменяли друг друга на первой позиции мирового рейтинга — Селеш, Давенпорт, Санчес-Викарио, Хингис и Граф.

Но в четвертьфинальном матче с Граф в Истбурне Курникова получила свою первую травму, повредив большой палец на руке. С полуфинала, а впоследствии и с «Уимблдона», она была вынуждена сняться. Вторая половина сезона-1998 в итоге сложилась для Курниковой не лучшим образом. Хоть она и съездила на свой первый Итоговый турнир, сезон она закончила с неприятной серией из четырех поражений подряд.

Самым успешным с точки зрения титулов для Курниковой стал 1999 год. Для теннисной аудитории она выступила в новом для себя амплуа — элитной парницы. Их новообразованный дуэт с первой ракеткой мира Мартиной Хингис выиграл Australian Open и Итоговый турнир, а также дошел до финала «Ролан Гаррос», где они на тай-брейке уступил сестрам Уильямс. К концу года Курникова стала первой ракеткой мира в парном разряде и пробыла в этом качестве десять недель. Она до сих пор остается единственным игроком из России, когда-либо возглавлявшим парный рейтинг.

В одиночном разряде ожидаемого прорыва не происходило. Хоть 17-летняя Курникова и стучалась в топ-10 мирового рейтинга, своим соперницам из этой десятки она почти всегда проигрывала. После прорывного «Уимблдона» в 1997 году ее потолком на турнирах «Большого Шлема» был четвертый круг. Причем все это больше походило больше на какое-то проклятие, так как вылетала Курникова на этой стадии целых шесть раз подряд. В том же году Курникова установила мировой антирекорд, допустив в матче на Australian Open 31 двойную ошибку. Самое удивительное в этом рекорде то, что Курникова смогла пройти дальше, так как ее соперница японка Мио Саэки выдала еще более провальный матч.

В 2000 году ситуация существенно не изменилась. В том сезоне Курникова 16 раз выходила в четвертьфиналы турниров WTA, но до финала добралась лишь однажды. В Москве в финале Кубка Кремля она в очередной раз проиграла Мартине Хингис. На «Шлемах» результаты стали еще скромнее: вылеты во втором круге на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» и вылет в третьем на US Open.

Мартина Хингис и Анна Курникова с мэром Москвы Юрием Лужковым в 2000 году | Источник: РИА "Новости"

Падение

2001 год Анна начинала в качестве восьмой ракетки мира. На тот момент она была первой россиянкой, пробившейся в топ-10. Курниковой уже 19 лет, за ее плечами почти три сотни матчей на взрослом уровне, но до сих пор в ее активе не было ни единого титула в одиночке.

На Australian Open Курникова наконец-то смогла преодолеть проклятие четвертого раунда и выйти в четвертьфинал. Но в феврале после турнира в Париже она получила стрессовый перелом левой ступни и была вынуждена лечь на операцию. Курникова осталась без тенниса на полгода и пропустила в общей сложности 12 турниров. По итогам сезона Курникова упала на 74-е место в одиночном рейтинге и на 26-е место в парном.

Последняя вспышка карьеры Курниковой произошла в 2002 году. Вместе с Хиггинс они во второй раз выиграли Australian Open. В одиночном разряде 20-летняя Курникова в четырех турнирах выходила в полуфинал и один раз добралась до финала. Но больше всего 2002 год запомнился ее достижением, которое впоследствии получило название «Шлем Курниковой» — за сезон она вылетела в первом круге всех четырех турниров «Большого Шлема».

В октябре Курникова играла на своем любимом турнире — Кубке Кремля, но в матче второго круга парного разряда не смогла продолжить игру из-за нового повреждения ноги. Медицинское обследование выявило, что у нее частичный разрыв связок голеностопного сустава. Этот диагноз фактически поставил крест на дальнейшей карьере Курниковой.

В 2003 году Курникова смогла выиграть лишь одну из шести игр в одиночке. В апреле на турнире Сан-Диего она провела свой последний матч под эгидой WTA, но из-за очередной травмы не смогла доиграть его до конца. Эпилогом в ее карьере стал майский турнир ITF с призовым фондом в скромные 25 тыс. долларов. Курникова дошла до полуфинала, где ее ждала 16-летняя Мария Шарапова. Эта игра должна была стать символической передачей эстафеты в российском женском теннисе — от его прошлого к его будущему, но матч так и не состоялся.

Культовый статус за пределами корта

Ворвавшись во взрослый теннис, Курникова сразу поразила спортивный мир своей красотой и королевской манерой держаться на публике. Еще будучи по сути ребенком, она невольно стала главным секс-символом мирового спорта и превратилась в самый лакомый кусочек для рекламодателей. И, в отличие от спортивной карьеры, ее коммерческий потенциал был реализован не на 100, а на 1000 процентов.

В 1998 году 17-летняя Курникова заработала свой первый миллион долларов на призовых. Но уже тогда она зарабатывала в разы больше за счет рекламных съемок. У нее были контракты с Adidas, Yonex, Berlei, Omega и другими брендами. В том же году на PlayStation появилась игра Anna Kournikova's Smash Court Tennis. Уже тогда Курникова стала фигурировать в различных топах и рейтингах «самых-самых». Журнал People включил ее в «50 самых красивых людей планеты», а американский сайт ESPN назвал ее «самой горячей спортсменкой».

В 2000 году Курникова стала лицом легендарной кампании спортивных бра Berlei, которая сопровождалась слоганом «Скакать должен только мяч». Эта реклама открыла ей дорогу в кино, где она сыграла эпизодическую роль в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри и Рене Зеллвегер. За тот год она заработала более 11 млн долларов — невероятные для женского тенниса деньги. На следующий год Курникова попала в топ женщин, которых больше всего ищут в Google. По популярности ее опережали лишь поп-иконы того времени — Бритни Спирс, Памела Андерсон, Дженнифер Лопес и Шакира.

Популярность Курниковой в то время была настолько велика, что ее фото превратили в один из самых известных вирусов в истории Интернета. В феврале 2001 года нидерландский студент Ян де Вит запустил компьютерный червь, который распространялся следующим образом: на электронную почту приходило письмо с текстом «Привет: Зацени!» и файлом с именем AnnaKournikova.jpg.vbs, который имитировал фотографию 19-летний теннисистки. После запуска вирус собирал все контакты из адресной книги и пересылал им сам себя. Буквально за два дня вирус «Анна Курникова» заразил миллионы компьютеров по всему миру. Его создателю, 20-летнему нидерландскому студенту Яну де Виту грозило несколько лет тюрьмы, но он смог отделаться 150 часами общественных работ. Впоследствии этот эпизод даже нашел отражение в финальном эпизоде девятого сезона культового сериала «Друзья».

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В 2002 году поп-культурная релевантность Курниковой достигла своего пика. Она стала самой сексуальной женщиной планеты по версии британского журнала FHM, вошла в список самых высокооплачиваемых знаменитостей и попала на обложку Forbes. За свою карьеру Курникова заработала чуть более 3,5 млн долларов на теннисном корте и около 60 млн за его пределами.

Из-за травм, слишком раннего старта на взрослом профессиональном уровне, пробелов в технике и чрезмерного, далеко не всегда положительного влияния матери, карьера Анны Курниковой получилась крайне противоречивой. У нее была великолепная парная карьера, в которой она выиграла в общей сложности 16 титулов. Но в одиночке она не только не выиграла «Шлем» — ей даже не покорился рядовой титул WTA. Но даже при таких невыразительных результатах она совершила прорыв для российского тенниса, первой из россиянок побывав в топ-10. Хоть Курникова и стала заложницей чересчур завышенных ожиданий, которые на нее возлагались, это никак не делает ее плохой теннисисткой. Всегда нужно держать в уме, что полноценно реализовать себя Курниковой было в разы сложнее, чем другим теннисисткам, потому что в какой-то момент мир внезапно сошел от нее с ума.

На рубеже веков Курникова стала первой россиянкой, которой удалось прорваться в десятку сильнейших. И именно она предвосхитила русскую волну в мировом теннисе. Следующее десятилетие стало золотой эпохой российского женского тенниса — в топ-10 побывали еще восемь российских теннисисток, а в 2008 году десятка сильнейших вовсе наполовину состояла из россиянок.

Личная жизнь Курниковой

Быстрее теннисной карьеры Курниковой развивалась разве что только ее личная жизнь. Конец 90-х совпал с бумом популярности женского тенниса в Америке, поэтому первые большие успехи Курниковой привлекали к ней бесконечное внимание множества мужчин, в том числе богатых и знаменитых.

Считается, что первым возлюбленным восходящей звезды тенниса был российский хоккеист Сергей Федоров — главная звезда «Детройт Ред Уингз» и лучший российский хоккеист в НХЛ после Александра Овечкина. 7 июня 1997 года Курникова отмечала свой 16-й день рождения, а Федоров в тот же день вместе с «Детройтом» выиграл свой первый Кубок Стэнли. Курникова пришла на чемпионский парад «Детройта», и не заметить ее было невозможно — он была в ярко-розовом топе и леопардовой юбке. Именно тогда у журналистов появились первые серьезные подтверждения их догадок, что Курникову и Федорова связывает не просто дружба. И, кажется, разница в возрасте почти в 12 лет не была для них большим препятствием.

В 1998 году Федоров стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ с рекордной зарплатой 28 млн долларов в год. Хоккеист купил пентхаус в Майами за 1,6 млн долларов и передал его Курниковой во владение за символические 100 долларов. По словам одного из финансистов, который позже занимался продажей этих апартаментов, там был «массивный бар из красного дерева, созданные известным модельером и дизайнером двери и бассейн на крыше».

Большую часть времени Федоров был вынужден проводить в Детройте вместе с «Ред Уингз», что сыграло на руку другой российской звезде НХЛ. Зимой 1999 года в Майами высадился Павел Буре. 28-летний Буре поселился в том же комплексе апартаментов, в котором жила Курникова. Со временем они начали проводить все больше времени вместе. В Майами их часто видели катающихся вместе на серебристом «Феррари». Совпадение ли, но именно в том году Буре провел свой самый результативный сезон за «Пантерз».

Зимой 2000 года Буре в одном из ресторанов Майами сделал Курниковой предложение, подарив ей кольцо с бриллиантом за 1 млн долларов. Этот момент стал достоянием прессы, так как его невольным свидетелем стал один из местных журналистов, ужинавших в заведении. Все это явно не понравилось Федорову. В какой-то момент он даже покинул расположение «Ред Уингз» и отправился в Аризону, где у Курниковой проходил теннисный турнир.

Любовный треугольник распался, но американские СМИ еще несколько месяцев пытались разобраться, что это вообще было.

В июле 2001 года британский таблоид The Sun сообщил, что 32-летний Федоров и 20-летняя Курникова поженились. Якобы свадьба прошла в Москве в обстановке строжайшей секретности. Новобрачные на целый день сняли отделение ЗАГСа, а на самой свадьбе присутствовало всего пять человек — родители Курниковой и Федорова, а также его младший брат, который также был профессиональным хоккеистом.

После выхода статьи The Sun представители обоих спортсменов один голос твердили, что никакой свадьбы не было. Сама Курникова до сих пор открещивается от брака с Федоровым, утверждая, что она никогда не была ни с кем расписана официально. Федоров подтвердил факт свадьбы только два года спустя.

В итоге брак Курниковой и Федорова не продержался и полугода. Виной тому, судя по всему, стала встреча российской красавицы с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Они познакомились в конце 2001 года во время теннисного межсезонья на съемках его видеоклипа. У 26-летнего испанца в октябре вышел пятый студийный альбом Escape, который впоследствии стал его самым коммерчески успешным альбомом. В клипе на одноименную песню, предполагалось несколько любовных сцен, в которых Курникова должна была сыграть главную роль.

Вероятно, первый в жизни диалог Курниковой и Иглесиаса на съемочной площадке был запечатлен одним из операторов и попал в бэкстейдж со съемок клипа.

— Ты знаешь, что у нас будет сцена с сексом в машине?

— Чего?!

— Это не я придумал!

— Да ладно, ты для этого и попросил меня сняться в клипе!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=133086843&hd=2&id=456239399&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера клипа состоялась 30 января 2002 года. Escape стал первым клипом Иглесиаса, который сумел возглавить чарт MTV.

Так или иначе, но этот момент стал поворотным в судьбе обоих: Анна и Энрике влюбились друг в друга и больше никогда не расставались. Позже сообщалось, что Федоров из-за этого рассорился со своими менеджерами — компанией Octagon, представители которой, якобы, и устроили съемки клипа.

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Вскоре пара подтвердила свои отношения, появившись вместе на церемонии вручения наград MTV. После этого они стали главной целью для папарацци, но довольно быстро Иглесиас и Курникова приняли решение уйти в романтическое подполье, сделав свою личную жизнь максимально непубличной.

Так образовался один из самых необычных селебрити-союзов, о котором спустя 20 лет известно ровно столько, сколько они показывают сами.

Как живет Курникова сейчас

После ухода из тенниса «попсовый» характер известности Курниковой сыграл с ней злую шутку. Для всего мира она практически мгновенно перешла из известной спортсменки в ранг моделей и гламурных поп-див, что наложило отпечаток на ее восприятие обществом тогда и сейчас. Вплоть до начала 2010-х она регулярно появлялась на глянцевых обложках, участвовала в различных публичных мероприятиях и американских ток-шоу, попадала в скандалы. И иногда даже поигрывала в теннис — сначала в американской лиге WTT, потом с различными знаменитостями калибра Элтона Джона, а в 29 лет даже воссоединилась с Хингис на выставочном турнире в рамках «Уимблдона».

Анна Курникова и Мартина Хингис в 2011 году | Источник: AP 2023

Но все взоры общества были устремлены на ее отношения с Иглесиасом, который многими воспринимался как проходной роман на «годик-другой». Именно он на длительной дистанции показал, кто такая Курникова на самом деле. Взорвавшая мир дерзостью и медийной жадностью теннисистка постепенно оставила публичность, став в итоге образцом супруги и матери. Сейчас она полная противоположность себя самой на рубеже веков и живет тихой, но счастливой жизнью.

Последние десять лет жизни Курниковой были практически полностью вычеркнуты из медийного пространства ради семейной жизни. Интервью она предпочитает давать с периодичностью раз в десять лет, поэтому единственным местом, где можно следить за ее нынешней жизнью оставались лишь ее соцсети.

В 2013 году Курникова и Иглесиас обосновались в роскошной двухэтажной вилле в Майами стоимостью 26 млн долларов. Чтобы уместить на участке все желаемые удобства, включая теннисный корт и частную пристань, им пришлось полностью выкупить два соседних участка. Общая территория особняка составляет около 2000 квадратных метров.

В декабре 2017 года Анна и Энрике впервые стали родителями. У пары родились двойняшки — мальчик Николас и девочка Люси. Информация о рождении детей стала мировой сенсацией, поскольку Курниковой отлично удалось справиться с задачей сохранить свою беременность в тайне от широкой общественности.

Источник: Соцсети

В январе 2020 года на свет появился их третий ребенок — девочку назвали русским именем Маша. О том, что Курникова беременна во второй раз, стало известно всего лишь за две недели до самих родов.

Источник: Соцсети

Раньше Курникова активно делилась своей материнской жизнью в соцсетях, но постепенно ее активность сошла на нет. Последний пост опубликован 8 мая 2022 года — в день 47-летия Иглесиаса. Обычное семейное фото, на котором запечатлены отец, мать, трое детей и собака.

Источник: Соцсети

От своей личной жизни Курникова старается дистанцировать даже самых близких друзей. Например ее подруга, теннисистка Светлана Кузнецова впервые, познакомилась с Иглесиасом только в 2018 году.

«У них очень красивый дом. Аня вся в делах — суперпрофессиональна в своем материнстве. По-моему, она в своей жизни более дисциплинированна, чем я в спорте. У нее четкий распорядок дня, она сама все делает с детьми и даже сама ходит на рынок за продуктами. Меня это поразило: Аня Курникова, выбирающая помидоры на рынке. Это очень круто: при такой известности и возможностях, как у нее, так высоко ценить семью, так трепетно относиться к своей роли жены и матери», — делилась Кузнецова.

Известно, что Курникова несколько раз возила Иглесиаса на свою родину в Россию.

Анна показывала мне, где в России она выросла. У нее дома можно было встать и, подняв руки в стороны, дотронуться до стен. И живя в таких условиях, она по восемь часов в день играла в теннис с пяти лет. Это же уму это непостижимо. Она самый удивительный человек, которого я знаю. Энрике Иглесиас

Своих детей Курникова также старается приучать к русской культуре. На одном из видео она общается со своей годовалой дочкой на русском языке. На другом видео из соцсетей можно увидеть, что русские гены Курниковой оказались сильней испанских — белокурый цвет волос и черты лица перешли всем трем детям.

В 2019 году Курникова впервые за долгое время приняла участие в фотосессии и попала на обложку юбилейного номера русского Cosmopolitan. Можно заметить, что она все так же хороша и обворожительна и находится в отличной спортивной форме. До беременности она регулярно делилась видео со своих тренировок и, думается, что с того времени мало что изменилось.

Источник: Соцсети

В том же году Анна сменила фамилию в соцсетях на Курникова-Иглесиас, разогрев новую волну слухов о свадьбе пары. Их семейный статус оставался под вопросом,

так как на протяжении более 20 лет Курникова и Иглесиас так официально и не объявили о своей свадьбе. Недавно информацию об их свадьбе подтвердил старший брат исполнителя Хулио Иглесиас-младший.

В 2023 году Курниковой исполнилось 42 года, и с ее последнего матча прошло уже более 20 лет. С Иглесиасом она вместе уже 22 года, а их пара в иерархии немногочисленных и долгосрочных селебрити-союзов располагается где-то между Бекхэмами и Агасси-Граф. Вне тенниса она живет по-настоящему счастливой жизнью с одним мужчиной, двумя собаками, тремя детьми, и точно ни о чем не жалеет. И именно это — главные достижения ее теннисной карьеры.