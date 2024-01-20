Швентек проиграла Носковой в третьем круге Australian Open

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 19-летней чешки, занимающей 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

В четвертом круге первого в сезоне турнира Большого шлема Носкова, которая впервые играет в основной сетке Australian Open, встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (19-й номер посева) и швейцаркой Викторией Голубич.