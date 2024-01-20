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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швентек проиграла Носковой в третьем круге Australian Open

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек проиграла чешке Линде Носковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 19-летней чешки, занимающей 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут.

В четвертом круге первого в сезоне турнира Большого шлема Носкова, которая впервые играет в основной сетке Australian Open, встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (19-й номер посева) и швейцаркой Викторией Голубич.

На счету 22-летней Швёнтек три победы на «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023) и выигранный Открытый чемпионат США (2022). На Australian Open ее высшим достижением является выход в полуфинал (2022).

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