Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрозиноне
Кальяри
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
Металлург Мг
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Амур
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Монца
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Авангард
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Салернитана
Дженоа
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
ЦСКА
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Барселона
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Оттава
Футбол. Зарубежный
22:45
Лечче
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Севилья
Хоккей. НХЛ
22.01
Детройт
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
22.01
Каролина
Миннесота
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Питтсбург
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Эдмонтон
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Анахайм
53
Хоккей. НХЛ
22.01
Айлендерс
Даллас
Хоккей. НХЛ
22.01
Анахайм
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Вашингтон
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Монреаль
94
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Торонто
64
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Даллас
26
Все события
Фоторепортажи
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
15:44 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

В четвертом круге россиянин победил в пяти сетах австралийца Алекса де Минаура.

Наверх
Источник: Пресс-служба ErsteBankOpen

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Де Минаур получил 10-й номер посева. В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером (4-й номер посева), который в четвертом круге одолел россиянина Карена Хачанова (15) — 6:4, 7:5, 6:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Де Минауру 24 года, он является 10-й ракеткой мира. На счету спортсмена семь титулов ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2020 года.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии «хард», призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде на турнире побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "С родителями одного из персонажей мы близко знакомы, мне по-человечески жалко их"
Чернышенко сказал, когда можно будет говорить о проведении в России новой Олимпиады
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь