Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Де Минаур получил 10-й номер посева. В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером (4-й номер посева), который в четвертом круге одолел россиянина Карена Хачанова (15) — 6:4, 7:5, 6:3.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240279&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Де Минауру 24 года, он является 10-й ракеткой мира. На счету спортсмена семь титулов ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2020 года.