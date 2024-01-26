Новак промахнулся. Что значит поражение Джоковича в полуфинале Мельбурна?

Australian Open. Мужчины

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

Лучший игрок в истории тенниса Новак Джокович прервал выдающуюся победную серию на Открытом чемпионате Австралии. Серб не проигрывал на этом мейджоре с 2018 года и праздновал успех в 33 матчах подряд. Но этот праздник рано или поздно должен был закончиться. Акелла промахнулся, и сделал он это в полуфинале при помощи 22-летнего итальянца Янника Синнера, который стремительно рвется в мировой топ. Рыжеволосый юноша отомстил Джоковичу за поражение в финале итогового турнира и в полуфинале Уимблдона-2023. Новак складывает с себя титул, а у Australian Open теперь точно будет новый чемпион.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240320&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кошмар для легенды

«Это был очень-очень тяжелый матч. На протяжении двух сетов я думал, что Новак плохо себя чувствует. В третьей партии я упустил матчбол и понял, что к четвертой партии нужно подготовиться иначе. Я благодарен болельщикам. Здесь потрясающая атмосфера. В сезоне-2023 я проиграл Джоковичу в полуфинале Уимблдона, поэтому я по-особенному ждал новую встречу с Новаком. Я по-особенному настраивался на эту игру», — подвел итог встрече Синнер в интервью на корте.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XNWIwA4i8Pk" title="Novak Djokovic v Jannik Sinner | Semi-Final | Extended Australian Open 2024 Highlights ??" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович часто жалуется на плохое самочувствие, а потом показывает фантастический теннис. Или играет с соперником в кошки-мышки, а потом ставит его на место. Но в этом матче мы наблюдали совершенной иной сценарий, потому что Синнер доминировал на корте, словно это он, а не Новак — первая ракетка мира и безусловный фаворит турнира.

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Итальянец выглядел потрясающе. В его действиях не прослеживалось ни единого слабого места. Между тем серб играл ниже своего уровня. Первые два сета он уступил просто со свистом — всего за 74 минуты, словно какой-нибудь квалифай. За весь матч Джокович не сделал ни одного брейка, он даже не заработал брейк-пойнта. Настоящий кошмар для легенды.

Когда Новак волшебным образом выиграл третий сет, казалось, что в поединке наступил перелом. Джокович приучил нас к невероятным спасениям. Однако на сей раз серб по непонятным причинам выглядел обреченным: неважно подавал и практически не общался со своей командой. Он просто угодил под итальянский каток, и не смог из-под него выбраться.

Когда в конце прошлого года Янник сначала обыграл Новака в группе на итоговом турнире, а затем огорчил в полуфинале Кубка Дэвиса, казалось, что эти эпизоды можно списать на конец года, за который серб сильно устал и к тому же выступал не совсем здоровым. Однако сейчас очевидно, что Синнер становится для Джоковича очень неудобным соперником. И, видимо, не только для Ноле.

Ученик превзошел учителя

«Хочу поздравить Синера, который провел отличный турнир. Его победа заслужена, он меня переиграл, — заявил Новак на после матчевой пресс-конференции. — Я в шоке от своего низкого уровня и от того, что провел один из худших своих матчей на турнире “Большого шлема”. Спасибо сопернику, который некоторые вещи уже делает лучше меня. Мне удалось в четвертом сете перехватить инициативу, при счете 2:1 у меня было 40:0 на своей подаче, но в этот момент я ошибся… Вот и все. Уровень моего тенниса оказался не очень хорошим. В такие моменты ты пытаешься обрести спокойствие и вытащить матч. Я старался, но у меня не вышло. Честно говоря, весь турнир я не играл и близко к тому уровню, на который способен».

Разумеется, пока нет никаких оснований для далеко идущих выводов о том, что в мужском теннисе закончилось доминирование Джоковича и наступает эра Синнера. Тем не менее, сейчас наступил момент, когда ученик превзошел учителя, и это неспроста.

«Когда мне было 16−17, у меня была возможность потренироваться к Новаком. И уже тогда начался процесс обучения у лучших в мире, — рассказал Янник в интервью на корте. — Матчи, конечно, другое. Джокович советовал мне больше двигать мяч, становиться непредсказуемее. Мы старались последовать этому совету в полуфинале. Конечно, подача с тех пор у меня стала намного лучше. И я еще во многом могу прибавить — для этого у меня и есть отличная команда».

Синнер стал самым молодым (22 года 163 дня) финалистом Australian Open с 2008-го, когда титул впервые выиграл Джокович. Соперником Янника в дебютном воскресном финале мейджора станет победитель матча между россиянином Даниилом Медведевым и Александром Зверевым из Германии. Если наш теннисист уступит в полуфинале, а Синнер затем выиграет Открытый чемпионат Австралии, то итальянец вытеснит Даниила из первой тройки мирового рейтинга. Что касается Джоковича, то он точно пока остается первой ракеткой мира.

«В каких турнирах я буду выступать в дальнейшем, пока не знаю, — отметил Новак. — Но я дал себе обещание, что буду играть текущий сезон до конца и заявлюсь на все мейджоры, также на Олимпийских играх. Таков план, но я не знаю, изменится ли он в будущем».