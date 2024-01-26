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12:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новак промахнулся. Что значит поражение Джоковича в полуфинале Мельбурна?

Итальянец Янник Синнер может вытеснить Даниила Медведева из первой тройки рейтинга.

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Источник: AP 2023

Australian Open. Мужчины
Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

Лучший игрок в истории тенниса Новак Джокович прервал выдающуюся победную серию на Открытом чемпионате Австралии. Серб не проигрывал на этом мейджоре с 2018 года и праздновал успех в 33 матчах подряд. Но этот праздник рано или поздно должен был закончиться. Акелла промахнулся, и сделал он это в полуфинале при помощи 22-летнего итальянца Янника Синнера, который стремительно рвется в мировой топ. Рыжеволосый юноша отомстил Джоковичу за поражение в финале итогового турнира и в полуфинале Уимблдона-2023. Новак складывает с себя титул, а у Australian Open теперь точно будет новый чемпион.

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Кошмар для легенды

«Это был очень-очень тяжелый матч. На протяжении двух сетов я думал, что Новак плохо себя чувствует. В третьей партии я упустил матчбол и понял, что к четвертой партии нужно подготовиться иначе. Я благодарен болельщикам. Здесь потрясающая атмосфера. В сезоне-2023 я проиграл Джоковичу в полуфинале Уимблдона, поэтому я по-особенному ждал новую встречу с Новаком. Я по-особенному настраивался на эту игру», — подвел итог встрече Синнер в интервью на корте.

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Джокович часто жалуется на плохое самочувствие, а потом показывает фантастический теннис. Или играет с соперником в кошки-мышки, а потом ставит его на место. Но в этом матче мы наблюдали совершенной иной сценарий, потому что Синнер доминировал на корте, словно это он, а не Новак — первая ракетка мира и безусловный фаворит турнира.

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Итальянец выглядел потрясающе. В его действиях не прослеживалось ни единого слабого места. Между тем серб играл ниже своего уровня. Первые два сета он уступил просто со свистом — всего за 74 минуты, словно какой-нибудь квалифай. За весь матч Джокович не сделал ни одного брейка, он даже не заработал брейк-пойнта. Настоящий кошмар для легенды.

Когда Новак волшебным образом выиграл третий сет, казалось, что в поединке наступил перелом. Джокович приучил нас к невероятным спасениям. Однако на сей раз серб по непонятным причинам выглядел обреченным: неважно подавал и практически не общался со своей командой. Он просто угодил под итальянский каток, и не смог из-под него выбраться.

Когда в конце прошлого года Янник сначала обыграл Новака в группе на итоговом турнире, а затем огорчил в полуфинале Кубка Дэвиса, казалось, что эти эпизоды можно списать на конец года, за который серб сильно устал и к тому же выступал не совсем здоровым. Однако сейчас очевидно, что Синнер становится для Джоковича очень неудобным соперником. И, видимо, не только для Ноле.

Источник: AP 2023

Ученик превзошел учителя

«Хочу поздравить Синера, который провел отличный турнир. Его победа заслужена, он меня переиграл, — заявил Новак на после матчевой пресс-конференции. — Я в шоке от своего низкого уровня и от того, что провел один из худших своих матчей на турнире “Большого шлема”. Спасибо сопернику, который некоторые вещи уже делает лучше меня. Мне удалось в четвертом сете перехватить инициативу, при счете 2:1 у меня было 40:0 на своей подаче, но в этот момент я ошибся… Вот и все. Уровень моего тенниса оказался не очень хорошим. В такие моменты ты пытаешься обрести спокойствие и вытащить матч. Я старался, но у меня не вышло. Честно говоря, весь турнир я не играл и близко к тому уровню, на который способен».

Разумеется, пока нет никаких оснований для далеко идущих выводов о том, что в мужском теннисе закончилось доминирование Джоковича и наступает эра Синнера. Тем не менее, сейчас наступил момент, когда ученик превзошел учителя, и это неспроста.

«Когда мне было 16−17, у меня была возможность потренироваться к Новаком. И уже тогда начался процесс обучения у лучших в мире, — рассказал Янник в интервью на корте. — Матчи, конечно, другое. Джокович советовал мне больше двигать мяч, становиться непредсказуемее. Мы старались последовать этому совету в полуфинале. Конечно, подача с тех пор у меня стала намного лучше. И я еще во многом могу прибавить — для этого у меня и есть отличная команда».

Источник: AP 2023

Синнер стал самым молодым (22 года 163 дня) финалистом Australian Open с 2008-го, когда титул впервые выиграл Джокович. Соперником Янника в дебютном воскресном финале мейджора станет победитель матча между россиянином Даниилом Медведевым и Александром Зверевым из Германии. Если наш теннисист уступит в полуфинале, а Синнер затем выиграет Открытый чемпионат Австралии, то итальянец вытеснит Даниила из первой тройки мирового рейтинга. Что касается Джоковича, то он точно пока остается первой ракеткой мира.

«В каких турнирах я буду выступать в дальнейшем, пока не знаю, — отметил Новак. — Но я дал себе обещание, что буду играть текущий сезон до конца и заявлюсь на все мейджоры, также на Олимпийских играх. Таков план, но я не знаю, изменится ли он в будущем».

Автор: Олег Шамонаев

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