Джокович не смог выйти в финал Australian Open

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего Синнера. Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты. Итальянский спортсмен впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.

Джокович не проигрывал матчи на Australian Open с 2018 года, он прервал рекордную серию из 33 побед. Всего на его счету 10 выигранных титулов в Австралии.