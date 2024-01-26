Джокович не смог выйти в финал Australian Open
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проиграл полуфинальный матч итальянцу Яннику Синнеру.
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проиграл полуфинальный матч итальянцу Яннику Синнеру.
Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего Синнера. Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты. Итальянский спортсмен впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.
Джокович не проигрывал матчи на Australian Open с 2018 года, он прервал рекордную серию из 33 побед. Всего на его счету 10 выигранных титулов в Австралии.
Следующий финалист определится в поединке между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым.