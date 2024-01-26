Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Салават Юлаев
00
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Торпедо
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Коламбус
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Чикаго
30
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Анахайм
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Нэшвилл
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Филадельфия
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Нью-Джерси
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Айлендерс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Бостон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Аризона
63
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Ренн
Все события
Фоторепортажи
12Рождественская победа Андрея Рублева
24«Вечера на хуторе» Татьяны Навки
10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович не смог выйти в финал Australian Open

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович проиграл полуфинальный матч итальянцу Яннику Синнеру.

Наверх
Источник: AP 2023

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3 в пользу 22-летнего Синнера. Теннисисты провели на корте 3 часа 22 минуты. Итальянский спортсмен впервые в карьере вышел в финал турнира Большого шлема.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джокович не проигрывал матчи на Australian Open с 2018 года, он прервал рекордную серию из 33 побед. Всего на его счету 10 выигранных титулов в Австралии.

Следующий финалист определится в поединке между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым.

 Что убило браки Бузовой и Булановой? Несчастные семьи спортсменов...
Шон Тернер пообещал нокаутировать россиянина Кевина Джонсона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь