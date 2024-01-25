Арина Соболенко вышла в финал Australian Open
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах одержала победу над американкой Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах одержала победу над американкой Кори Гауфф в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 7:6 (7:2), 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.
За матч Соболенко четырежды подала навылет при двух двойных ошибках, реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, а также заработала 33 активно выигранных очка (виннерсы) при 28 невынужденных ошибках. Гауфф сделала пять эйсов при восьми двойных ошибках, реализовала три брейк-пойнта из четырех, а также сделала 22 виннерса при 20 невынужденных ошибках. Счет в личных встречах стал 4:3 в пользу американки.
27 января Соболенко сыграет в финале с победительницей матча между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжэн Цинвень.
Соболенко 25 лет, она является второй ракеткой мира, на ее счету 13 побед на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году теннисистка выиграла Australian Open, одолев в финале уроженку Москвы Елену Рыбакину, которая сейчас выступает за Казахстан.