Арина Соболенко вышла в финал Australian Open

За матч Соболенко четырежды подала навылет при двух двойных ошибках, реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, а также заработала 33 активно выигранных очка (виннерсы) при 28 невынужденных ошибках. Гауфф сделала пять эйсов при восьми двойных ошибках, реализовала три брейк-пойнта из четырех, а также сделала 22 виннерса при 20 невынужденных ошибках. Счет в личных встречах стал 4:3 в пользу американки.