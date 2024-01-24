Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Встреча завершилась победой китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 20 минут.

Калинская впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира Большого шлема, ранее лучшим результатом для 25-летней спортсменки было попадание во второй круг US Open.