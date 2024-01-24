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14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open

Российская теннисистка Анна Калинская проиграла матч ¼ финала Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: AP 2023

Встреча завершилась победой китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 20 минут.

Калинская впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира Большого шлема, ранее лучшим результатом для 25-летней спортсменки было попадание во второй круг US Open.

Чжэн Циньвэнь, впервые вышедшая в полуфинал турнира Большого шлема, поборется за выход в финал с украинкой Даяной Ястремской.

Завтра, 25 января, первый полуфинальный матч сыграют действующая победительница турнира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.

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