Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла матч ¼ финала Открытого чемпионата Австралии.
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла матч ¼ финала Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась победой китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 20 минут.
Калинская впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира Большого шлема, ранее лучшим результатом для 25-летней спортсменки было попадание во второй круг US Open.
Чжэн Циньвэнь, впервые вышедшая в полуфинал турнира Большого шлема, поборется за выход в финал с украинкой Даяной Ястремской.
Завтра, 25 января, первый полуфинальный матч сыграют действующая победительница турнира белорусская теннисистка Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.