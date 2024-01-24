Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240307&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии обыграл поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Матч с Хуркачем, занимающим 9-й номер в рейтинге ATP, продолжался 4 часа.

Медведев провел 15-й пятисетовый матч в профессиональной карьере — 6 побед и 9 поражений.

В полуфинале Даниилу предстоит сыграть с победителем встречи испанца Карлоса Алькараса и представителя Германии Александра Зверева.