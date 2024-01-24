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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Третья ракетка мира обыграл соперника из Польши в упорном пятисетовом поединке.

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Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии обыграл поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Матч с Хуркачем, занимающим 9-й номер в рейтинге ATP, продолжался 4 часа.
Медведев провел 15-й пятисетовый матч в профессиональной карьере — 6 побед и 9 поражений.

В полуфинале Даниилу предстоит сыграть с победителем встречи испанца Карлоса Алькараса и представителя Германии Александра Зверева.

На австралийском турнире Большого шлема Даниил Медведев ранее дважды доходил до финала — в 2021 и 2022 годах, в которых уступил, соответственно, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

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Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open
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