Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Третья ракетка мира обыграл соперника из Польши в упорном пятисетовом поединке.
Третья ракетка мира обыграл соперника из Польши в упорном пятисетовом поединке.
Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии обыграл поляка Хуберта Хуркача — 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Матч с Хуркачем, занимающим 9-й номер в рейтинге ATP, продолжался 4 часа.
Медведев провел 15-й пятисетовый матч в профессиональной карьере — 6 побед и 9 поражений.
В полуфинале Даниилу предстоит сыграть с победителем встречи испанца Карлоса Алькараса и представителя Германии Александра Зверева.
На австралийском турнире Большого шлема Даниил Медведев ранее дважды доходил до финала — в 2021 и 2022 годах, в которых уступил, соответственно, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.