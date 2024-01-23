Арина Соболенко стала второй полуфиналисткой Australian Open

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240300&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче ¼ финала вторая ракетка мира Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут. Для белорусской теннисистки выход в полуфинал стал шестым в карьере.

За выход в финал 25-летняя Соболенко поборется с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая занимает четвертую строчку в мировом рейтинге.

Напомним, в прошлом году в финале Открытого чемпионата США Гауфф обыграла Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2 и впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема.