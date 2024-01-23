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14:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Арина Соболенко стала второй полуфиналисткой Australian Open

Действующая победительница турнира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии где сыграет с Гауфф.

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В матче ¼ финала вторая ракетка мира Соболенко обыграла чешку Барбору Крейчикову со счетом 6:2, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 11 минут. Для белорусской теннисистки выход в полуфинал стал шестым в карьере.

За выход в финал 25-летняя Соболенко поборется с американской теннисисткой Кори Гауфф, которая занимает четвертую строчку в мировом рейтинге.

Напомним, в прошлом году в финале Открытого чемпионата США Гауфф обыграла Соболенко со счетом 2:6, 6:3, 6:2 и впервые в карьере стала победительницей турнира Большого шлема.

Australian Open завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.

 Арина Соболенко стала второй полуфиналисткой Australian Open
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