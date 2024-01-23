Рублев не смог выйти в полуфинал Australian Open

Встреча с итальянцем Янником Синнером закончилась поражением для Рублева со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 38 минут. За выход в финал турнира Синнер поборется с действующим победителем сербом Новаком Джоковичем.

Для Рублева это поражение стало десятым в карьере в четвертьфиналах турниров Большого шлема. 26-летний спортсмен стал первым, кто проиграл все десять четвертьфиналов на ТБШ, и вторым в истории после швейцарской теннисистки Мануэлы Малеевой.

Таким образом на турнире в мужском одиночном разряде из россиян остался только Даниил Медведев, который завтра сыграет в ¼ финала против поляка Хуберта Хуркача.