Проклятие Рублева, Медведев против короля подач и прорыв Калинской — ставим на ¼ финала Australian Open

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Прогноз: количество сетов — 4 за 2.95.

Синнер - Рублев Сделать ставку

У Рублева была непростая сетка на Открытом чемпионате Австралии, ему противостояли опасные соперники. Андрей мог выбыть уже в первом круге, но прошел-таки Уайлда в пяти сетах. В ⅛ финала с де Минауром российскому теннисисту тоже потребовалось сыграть все 5 партий. И все же он снова в четвертьфинале — в 10-й раз на турнирах «Большого шлема». Проблема в том, что Андрею никак не удается сделать следующий шаг — все 9 четвертьфиналов он проиграл. А теперь будет еще сложнее, все-таки в 4 матчах в Мельбурне он потратил много сил и эмоций.

Итальянец Синнер — третий в списке фаворитов Australian Open. На этом турнире он еще не проиграл ни сета. В ⅛ финала Синнер победил Хачанова, несмотря на проблемы с подачей. Итальянец хорошо действует на задней линии и уверенно защищается на брейк-пойнтах. По личным встречам с Рублевым счет 4−2 в пользу Синнера. Причем два раза Янник проиграл, когда был вынужден сняться с матча. Большой проблемой Рублева были вторые подачи — Синнер их агрессивно принимал и часто выигрывал очки. Сегодня шансов на победу у итальянца тоже больше, при этом один сет Рублев, который всегда бьется до конца, забрать может.

Прогноз: тотал геймов больше 40,5 за 1.95.

Хуркач - Медведев Сделать ставку

Медведев на этом Australian Open еще не в оптимальной форме. В 4 матчах он отдал 13 своих подач, обычно такого не бывает, Даниил редко позволяет соперникам делать брейки. Сам теннисист признался, что сильно устал в 4-м круге с Боржесом и из-за этого стал много ошибаться. У Медведева пропала вторая подача, пошли двойные ошибки. Но все же в 4-м сете он дожал португальца. Даниил все так же хорош на приеме, по традиции он отходит глубоко на задней линии. Такую тактику можно сломать только выходами к сетке и укороченными ударами, но это мало у кого получается делать на протяжении всего матча.

У Хуркача, как и у Медведева, был один 5-сетовый матч в Мельбурне, с остальными соперниками поляк расправлялся быстрее. Для Хуберта это всего второй четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». Хуркач считается королем подач, на Australian Open он уже сделал 71 эйс (больше всех). В ⅛ финала с Казо поляк выиграл 91% очков на первой подаче и 76% — на второй, это феноменальные цифры. Хуркач — неудобный соперник для Медведева, в личных встречах польский теннисист ведет 3−2. Исход этого четвертьфинала может быть любым, но борьба будет упорной. Возможно, все решится в пятой партии, поэтому ставка на тотал больше по геймам выглядит логичной.

Прогноз: победа Калинской с форой по геймам +3,5 за 1.90.

Калинская - Цинвэнь Сделать ставку

В женском турнире Australian Open много сенсаций, одной из таких неожиданностей стал выход 75-й ракетки мира Калинской в ¼ финала. В третьем раунде россиянка на характере прошла американку Стивенс, а в четвертом в двух сетах победила итальянку Паолини — 6:4, 6:2 за час и 17 минут. Калинская превзошла Паолини в игре на задней линии и допустила меньше невынужденных ошибок: 13 против 33. Анна также успешно действовала на приеме, 4 раза взяв подачу соперницы. Интересно, что верхней части сетки Australian Open, где находится и Калинская, все 4 теннисистки впервые вышли в ¼ финала.

Да, для китаянки Циньвэнь это тоже самый успешный чемпионат Австралии. При этом в прошлом году она уже играла в ¼ финала US Open. Циньвэнь всего 21 год, на ее счету уже есть две победы на турнирах WTA. Самый сложный матч в Австралии у Чжэн случился с соотечественницей Ван в 3-м круге. Все решилось на тай-брейке в 3-м сете. Француженку Доден в ⅛ финала она уже обыграла спокойнее — 6:0, 6:3. Циньвэнь один раз встречалась с Калинской, в 2022-м россиянка была сильнее в трех партиях на хардовом покрытии в Мексике. В этот раз фаворитом у букмекеров считается китаянка, однако она была им и в 3-м круге с Ван, а все решилось только на чемпионском тай-брейке. Здесь коэффициенты позволяют взять победу Калинской с подстраховкой.

Андрей Санталов