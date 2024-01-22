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15:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Стали известны все пары ¼ финала на Australian Open у женщин

Определились все участницы четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде.

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Источник: AP 2023

Единственная оставшаяся россиянка Анна Калинская встретится с 15-й ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь. Действующая победительница турнира белоруска Арина Соболенко проведет матч против чешки Барборы Крейчиковой. Американка Кори Гауфф, которая занимает четвертую строчку в мировом рейтинге, сыграет против украинки Марты Костюк, а ее соотечественница Даяна Ястремская поборется за выход в полуфинал с 19-летней чешкой Линдой Носковой.

Ранее стали известны все пары ¼ финала первого в сезоне турнира Большого шлема у мужчин. Там борьбу за титул продолжают россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев.

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