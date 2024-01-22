На Australian Open определились все пары ¼ финала у мужчин
Стали известны все участники четвертьфиналов первого в сезоне турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.
Стали известны все участники четвертьфиналов первого в сезоне турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.
Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии проведут матчи против поляка Хуберта Хуркача и итальянца Янника Синнера, соответственно.
Соперником действующего победителя турнира серба Новака Джоковича станет американец Тейлор Фриц, а испанский теннисист Карлос Алькарас за выход в полуфинал поборется с немцем Александром Зверевым.
Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.