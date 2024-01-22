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14:46 (мск), источник: Sportmail.ru

На Australian Open определились все пары ¼ финала у мужчин

Стали известны все участники четвертьфиналов первого в сезоне турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде.

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Источник: Reuters

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии проведут матчи против поляка Хуберта Хуркача и итальянца Янника Синнера, соответственно.

Соперником действующего победителя турнира серба Новака Джоковича станет американец Тейлор Фриц, а испанский теннисист Карлос Алькарас за выход в полуфинал поборется с немцем Александром Зверевым.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.

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На Australian Open определились все пары 1/4 финала у мужчин
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