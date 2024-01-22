События недели. Вылет «Реала» из Кубка, уход Кругового из «Зенита»

Уход Моуринью из «Ромы», вылет «Реала» из Кубка Испании и признание Месси лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА, в номинации он обошел Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе. По итогам опроса Месси и Холанд набрали по 48 очков, однако аргентинец победил благодаря большему числу первых мест в голосовании среди капитанов национальных команд.

Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы» с которой выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22, а также вывел команду в финал Лиги Европы-2022/23. После его ухода главным тренером был объявлен бывший игрок «Ромы» Даниэле Де Росси.

«Вест Хэм» и «Брентфорд» вылетели из Кубка Англии. «Вест Хэм» на выезде проиграл выступающему в Чемпионшипе «Бристоль Сити» со счетом 0:1. «Брентфорд» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» в дополнительное время со счетом 2:3.

«Наполи» разгромил «Фиорентину» в полуфинале Суперкубка Италии со счетом 3:0 и в финале сыграет с действующим обладателем трофея «Интером», который с таким же счетом обыграл «Лацио».

Мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе обыграл «Реал» в матче ⅛ финала Кубка Испании. Встреча завершилась победой «матрасников» в дополнительное время со счетом 4:2. «Атлетико» взял реванш за поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании. Также «Барселона» в ⅛ финала Кубка Испании со счетом 3:1 обыграла «Унионистас».

«Монако» с Головиным обыграл «Родез» и вышел в ⅛ финала Кубка Франции, а дубль Мбаппе помог «ПСЖ» выиграть у «Орлеана» со счетом 4:1 и также выйти в ⅛ финала.

«Байер» вырвал победу у «Лейпцига» и укрепился на первой строчке Бундеслиги, а «Бавария» наоборот проиграла «Вердеру» и отстает от «Байера» на семь очков.

«Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на пять очков и удерживает лидерство в АПЛ.

Круговой ушел из «Зенита» в ЦСКА, а Сафонов продлил контракт с «Краснодаром»

Данил Круговой | Источник: РИА "Новости"

Защитник Данил Круговой перешел из «Зенита» в ЦСКА. Игрок присоединится к армейцам летом 2024 года в статусе свободного агента. «Зенит» подтвердил уход Кругового в ЦСКА по истечении срока действия нынешнего контракта, отметив, что до лета футболист сборной России будет получать игровую практику в составе команды «Зенит-2». Круговой, фразой «я выбрал играть в футбол», прокомментировал свой переход.

22-летний игрок сборной Армении Эдгар Севикян перешел из «Пари НН» в «Ференцварош». Венгерский клуб активировал опцию выкупа игрока за €1,1 млн. В сезоне-2023/24 Севикян принял участие в 24 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил семь мячей.

«Краснодар» официально объявил о продлении контракта с голкипером команды Матвеем Сафоновым. Новое соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.

24-летний Сафонов является воспитанником академии клуба. Также команда Владимира Ивича подписала опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо. Контракт 23-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Хет-трик Капризова, Панарин вновь забивает, а также попадание россиян в список номинантов на «Везину» и «Харт Трофи»

Кирилл Капризов | Источник: AP 2023

Сергей Бобровский из «Флориды», Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» и Илья Сорокин, выступающий за «Айлендерс» попали в список номинантов на «Везину» — приз лучшему голкиперу сезона.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился тремя точными пасами в игре против «Миннесоты» и стал первой звездой матча. Он довел количество результативных пасов в регулярных чемпионатах НХЛ до 500. Кучеров стал девятым россиянином, который смог достичь данной отметки.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Тампы» Никита Кучеров вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона.

Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу в матче против «Каролины», встреча завершилась со счетом 5:2. Кирилл Капризов официально вошел в топ-4 лучших снайперов в истории «Миннесоты». Его третья шайба в матче стала уже 132-й в карьере за «дикарей».

Панарин забросил шайбу в матче с «Анахаймом». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс». Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 18. Артемий Панарин был признан первой звездой матча, теперь в активе российского нападающего 62 очка (28 + 34).

Критика фанатов в адрес Ковальчука, «Локо», СКА и «Динамо» вышли в плей-офф

Активные болельщики «Спартака» выступили с заявлением по поводу игры за команду хоккеиста Ильи Ковальчука, в котором отметили, что не видят пользы в его переходе. Ковальчук ответил им заявив, что в скором времени планирует встретиться с фанатами.

Ярославский «Локомотив» стал первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф. 16 января «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл нижнекамский «Нефтехимик», а позднее обыграл «Амур» со счетом 3:2 в овертайме. Также досрочно в плей-офф вышли СКА, набравший 72 очка за 53 матча и московское «Динамо».

Итоги первой недели Открытого чемпионата Австралии

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240288&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К концу первой недели Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде среди россиянок борьбу продолжает только Анна Калинская.

У мужчин Андрей Рублев вышел в ¼ финала Australian Open обыграв в пяти сетах австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Также защиту титула продолжают действующие чемпионы турнира в мужском и женском одиночных разрядах — серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.

Ученики Тутберидзе Маргарита Базылюк и Арсений Федотов выиграли чемпионат России по прыжкам

Маргарита Базылюк | Источник: РИА "Новости"

Маргарита Базылюк одержала победу, набрав 70,29 балла. Второе место заняла Аделия Петросян, которая также тренируется в группе Тутберидзе. Третьей стала Елена Костылева. Базылюк впервые в женском одиночном катании исполнила каскад с двумя четверными прыжками в присутствии зрителей, вне соревновательного зачета.

14-летний Арсений Федотов в финале исполнил каскад с четверным лутцем, тройным тулупом и тремя дупелями, каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной флип и четверной лутц. В итоге он набрал 71,75 балла за четыре элемента и стал первым. Второе место занял Иван Попов, а третьим стал Лев Лазарев.