События недели. Вылет «Реала» из Кубка, уход Кругового из «Зенита»
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА, в номинации он обошел Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе. По итогам опроса Месси и Холанд набрали по 48 очков, однако аргентинец победил благодаря большему числу первых мест в голосовании среди капитанов национальных команд.
Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы» с которой выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/22, а также вывел команду в финал Лиги Европы-2022/23. После его ухода главным тренером был объявлен бывший игрок «Ромы» Даниэле Де Росси.
«Вест Хэм» и «Брентфорд» вылетели из Кубка Англии. «Вест Хэм» на выезде проиграл выступающему в Чемпионшипе «Бристоль Сити» со счетом 0:1. «Брентфорд» в гостях проиграл «Вулверхэмптону» в дополнительное время со счетом 2:3.
«Наполи» разгромил «Фиорентину» в полуфинале Суперкубка Италии со счетом 3:0 и в финале сыграет с действующим обладателем трофея «Интером», который с таким же счетом обыграл «Лацио».
Мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе обыграл «Реал» в матче ⅛ финала Кубка Испании. Встреча завершилась победой «матрасников» в дополнительное время со счетом 4:2. «Атлетико» взял реванш за поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании. Также «Барселона» в ⅛ финала Кубка Испании со счетом 3:1 обыграла «Унионистас».
«Монако» с Головиным обыграл «Родез» и вышел в ⅛ финала Кубка Франции, а дубль Мбаппе помог «ПСЖ» выиграть у «Орлеана» со счетом 4:1 и также выйти в ⅛ финала.
«Байер» вырвал победу у «Лейпцига» и укрепился на первой строчке Бундеслиги, а «Бавария» наоборот проиграла «Вердеру» и отстает от «Байера» на семь очков.
«Ливерпуль» оторвался от «Манчестер Сити» на пять очков и удерживает лидерство в АПЛ.
Защитник Данил Круговой перешел из «Зенита» в ЦСКА. Игрок присоединится к армейцам летом 2024 года в статусе свободного агента. «Зенит» подтвердил уход Кругового в ЦСКА по истечении срока действия нынешнего контракта, отметив, что до лета футболист сборной России будет получать игровую практику в составе команды «Зенит-2». Круговой, фразой «я выбрал играть в футбол», прокомментировал свой переход.
22-летний игрок сборной Армении Эдгар Севикян перешел из «Пари НН» в «Ференцварош». Венгерский клуб активировал опцию выкупа игрока за €1,1 млн. В сезоне-2023/24 Севикян принял участие в 24 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил семь мячей.
«Краснодар» официально объявил о продлении контракта с голкипером команды Матвеем Сафоновым. Новое соглашение рассчитано до 31 января 2029 года.
24-летний Сафонов является воспитанником академии клуба. Также команда Владимира Ивича подписала опорного полузащитника мексиканского «Крус Асуль» и сборной Колумбии Кевина Кастаньо. Контракт 23-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2028 года.
Сергей Бобровский из «Флориды», Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» и Илья Сорокин, выступающий за «Айлендерс» попали в список номинантов на «Везину» — приз лучшему голкиперу сезона.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился тремя точными пасами в игре против «Миннесоты» и стал первой звездой матча. Он довел количество результативных пасов в регулярных чемпионатах НХЛ до 500. Кучеров стал девятым россиянином, который смог достичь данной отметки.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Тампы» Никита Кучеров вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона.
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу в матче против «Каролины», встреча завершилась со счетом 5:2. Кирилл Капризов официально вошел в топ-4 лучших снайперов в истории «Миннесоты». Его третья шайба в матче стала уже 132-й в карьере за «дикарей».
Панарин забросил шайбу в матче с «Анахаймом». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс». Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 16 бросков из 18. Артемий Панарин был признан первой звездой матча, теперь в активе российского нападающего 62 очка (28 + 34).
Активные болельщики «Спартака» выступили с заявлением по поводу игры за команду хоккеиста Ильи Ковальчука, в котором отметили, что не видят пользы в его переходе. Ковальчук ответил им заявив, что в скором времени планирует встретиться с фанатами.
Ярославский «Локомотив» стал первой командой, обеспечившей себе выход в плей-офф. 16 января «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл нижнекамский «Нефтехимик», а позднее обыграл «Амур» со счетом 3:2 в овертайме. Также досрочно в плей-офф вышли СКА, набравший 72 очка за 53 матча и московское «Динамо».
К концу первой недели Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде среди россиянок борьбу продолжает только Анна Калинская.
У мужчин Андрей Рублев вышел в ¼ финала Australian Open обыграв в пяти сетах австралийца Алекса де Минаура со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0. Также защиту титула продолжают действующие чемпионы турнира в мужском и женском одиночных разрядах — серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.
Маргарита Базылюк одержала победу, набрав 70,29 балла. Второе место заняла Аделия Петросян, которая также тренируется в группе Тутберидзе. Третьей стала Елена Костылева. Базылюк впервые в женском одиночном катании исполнила каскад с двумя четверными прыжками в присутствии зрителей, вне соревновательного зачета.
14-летний Арсений Федотов в финале исполнил каскад с четверным лутцем, тройным тулупом и тремя дупелями, каскад четверной лутц — тройной тулуп, четверной флип и четверной лутц. В итоге он набрал 71,75 балла за четыре элемента и стал первым. Второе место занял Иван Попов, а третьим стал Лев Лазарев.
Среди спортивных пар первенствовали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, а команда чемпиона Европы Дмитрия Козловского взяла верх над командой олимпийского чемпиона Александра Галлямова. Кроме Козловского и его партнерши Александры Бойковой, за команду выступали Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов и Дмитрий Алиев.