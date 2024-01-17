Данил Круговой продолжит карьеру в ЦСКА

ЦСКА объявил о переходе Кругового по окончании сезона-2023/24. Договор предусматривает опцию продления еще на один сезон. Соглашение начнет действовать с 4 июня.

«Зенит» подтвердил уход Кругового в ЦСКА по истечении срока действия нынешнего контракта, отметив, что до лета футболист сборной России будет получать игровую практику в составе команды «Зенит-2».

За «Зенит» 25-летний футболист выступает с лета 2020 года, за это время сыграв 105 матчей, в которых забил два мяча и выполнил 9 голевых передач. Также в РПЛ Круговой выступал за «Уфу».

В составе петербургской команды защитник стал трехкратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.