Де Росси стал главным тренером «Ромы» после ухода Моуринью
Бывший игрок итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси стал новым главным тренером команды, сообщается на сайте клуба.
Бывший игрок итальянской «Ромы» Даниэле Де Росси стал новым главным тренером команды, сообщается на сайте клуба.
Сегодня, 16 января, было объявлено об уходе с поста португальского специалиста Жозе Моуринью. За два с половиной года работы с клубом Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22 и вывел в финал Лиги Европы-2022/23.
Де Росси выступал за римлян на позиции полузащитника с 2001 по 2019 год. В качестве тренера он работал ассистентом Роберто Манчини в сборной Италии, а с 2022 по 2023 год возглавлял клуб СПАЛ в Серии В.
«Мы знали о неразрывных узах, объединяющих Даниэле с клубом, но энтузиазм, с которым он сразу же принял этот вызов на ближайшие месяцы, еще больше убедил нас в его способности быть проводником для игроков и гордым представителем ценностей этого клуба. Добро пожаловать домой, Даниэле», — приводит слова владельцев «Ромы» Дэна и Райана Фридкиных пресс-служба команды.
Сейчас «Рома» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, отставая от 4-го места на 5 очков. 10 января клуб вылетел из розыгрыша Кубка Италии, уступив принципиальному сопернику «Лацио» со счетом 0:1.