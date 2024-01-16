Де Росси стал главным тренером «Ромы» после ухода Моуринью

Сегодня, 16 января, было объявлено об уходе с поста португальского специалиста Жозе Моуринью. За два с половиной года работы с клубом Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22 и вывел в финал Лиги Европы-2022/23.

Де Росси выступал за римлян на позиции полузащитника с 2001 по 2019 год. В качестве тренера он работал ассистентом Роберто Манчини в сборной Италии, а с 2022 по 2023 год возглавлял клуб СПАЛ в Серии В.

«Мы знали о неразрывных узах, объединяющих Даниэле с клубом, но энтузиазм, с которым он сразу же принял этот вызов на ближайшие месяцы, еще больше убедил нас в его способности быть проводником для игроков и гордым представителем ценностей этого клуба. Добро пожаловать домой, Даниэле», — приводит слова владельцев «Ромы» Дэна и Райана Фридкиных пресс-служба команды.