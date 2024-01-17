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17:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист «Пари НН» перешел в «Ференцварош»

22-летний игрок сборной Армении Эдгар Севикян продолжит карьеру в Венгрии.

Пари Нижний Новгород
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Источник: Соцсети

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош». Венгерский клуб активировал опцию выкупа игрока за 1,1 млн евро.

«Желаем Эдгару удачи в его дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В сезоне-2023/24 Севикян принял участие в 24 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил 7 мячей.
В нижегородской команде Эдгар играл с июля 2022 года, куда перешел из системы испанского клуба «Леванте».

В феврале «Ференцварошу» предстоят матчи с «Олимпиакосом» в дополнительном раунде плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Венгрии нынешнего сезона «Ференцварош» занимает второе место после 17 туров, уступая одно очко клубу «Пакш». Главным тренером самого титулованного венгерского клуба является сербский специалист Деян Станкович, известный по выступлениям за «Лацио» и «Интер».

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 Футболист «Пари НН» перешел в «Ференцварош»
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