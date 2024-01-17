Футболист «Пари НН» перешел в «Ференцварош»

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«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Эдгара Севикяна в «Ференцварош». Венгерский клуб активировал опцию выкупа игрока за 1,1 млн евро.

«Желаем Эдгару удачи в его дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В сезоне-2023/24 Севикян принял участие в 24 матчах РПЛ и Кубка России, в которых забил 7 мячей.

В нижегородской команде Эдгар играл с июля 2022 года, куда перешел из системы испанского клуба «Леванте».