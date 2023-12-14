В «Пари НН» подтвердили интерес французского клуба к Севикяну

— Главный актив «Пари НН» сейчас, наверное, Эдгар Севикян. Была информация, что в нем заинтересован «Нант». Это так?

— Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

— Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера?

— Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

— Интерес «Краснодара» и ЦСКА тоже присутствует?

— Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем, — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний Севикян провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и забил семь голов.