Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Юнион
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Тулуза
Футбол. Еврокубки
20:45
Ренн
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:45
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:45
Легия
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:45
Зриньски
Астон Вилла
Футбол. Еврокубки
20:45
Генк
Чукарички
Футбол. Еврокубки
20:45
Ференцварош
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:45
Абердин
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
23:00
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Бачка-Топола
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Марсель
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Арис Л
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Ракув
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Бр
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Астана
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Балкани
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Лугано
Бешикташ
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Пари НН» подтвердили интерес французского клуба к Севикяну

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов подтвердил информацию об интересе французского «Нанта» к Эдгару Севикяну.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Главный актив «Пари НН» сейчас, наверное, Эдгар Севикян. Была информация, что в нем заинтересован «Нант». Это так?

— Пока ни одного официального предложения клуб не получал. Мы знаем о желании Эдгара попробовать себя в Европе. Будет предложение — будем думать. На данный момент он игрок «Пари НН».

— Был ли запрос от «Нанта» о сумме возможного трансфера?

— Был неофициальный запрос. С нами связались и спросили условия. Но это был высокопоставленный представитель клуба.

— Интерес «Краснодара» и ЦСКА тоже присутствует?

— Пока ничего нет. Понятно, что Эдгар интересен и за ним придут зимой. И я, и клуб это понимаем, — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний Севикян провел в составе «Пари НН» 24 матча во всех турнирах и забил семь голов.

Стоимость полузащитника по данным портала Transfermarkt оценивается в €1,8 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стала известна дата боя Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера
Владимир Путин рассказал, стоит ли российским спортсменам ехать на...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь