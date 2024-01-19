«Атлетико» выбил «Реал» из Кубка Испании, забив голы в овертайме

Встреча завершилась победой «матрасников» в дополнительное время со счетом 4:2. В основное время у «Атлетико» голы забили Самуэл Лино (39-я минута) и Альваро Мората (57), в дополнительное — Антуан Гризманн (100) и Родриго Рикельме (119).

У проигравших отличился Хоселу (82), в первом тайме мяч в свои ворота забил вратарь «Атлетико» Ян Облак (45+1).

Таким образом, «Атлетико» взял реванш за поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании неделю назад (3:5).

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом».

«Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши. Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол. Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге», — приводит слова Симеоне Marca. По словам его коллеги Карло Анчелотти, на исход встречи повлияло то, что «Реал» готовился к игре на три дня меньше соперника после финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1).

У команды Карло Анчелотти прервалась беспроигрышная серия из 21 матча. В последний раз «Реал» проиграл 24 сентября 2023 года и также «Атлетико» (1:3). С тех пор команда одержала 18 побед и трижды сыграла вничью.