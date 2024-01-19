«Атлетико» выбил «Реал» из Кубка Испании, забив голы в овертайме
Мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе обыграл «Реал» в матче ⅛ финала Кубка Испании.
Мадридский «Атлетико» на домашнем стадионе обыграл «Реал» в матче ⅛ финала Кубка Испании.
Встреча завершилась победой «матрасников» в дополнительное время со счетом 4:2. В основное время у «Атлетико» голы забили Самуэл Лино (39-я минута) и Альваро Мората (57), в дополнительное — Антуан Гризманн (100) и Родриго Рикельме (119).
У проигравших отличился Хоселу (82), в первом тайме мяч в свои ворота забил вратарь «Атлетико» Ян Облак (45+1).
Таким образом, «Атлетико» взял реванш за поражение от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании неделю назад (3:5).
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу над «Реалом».
«Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши. Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол. Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге», — приводит слова Симеоне Marca. По словам его коллеги Карло Анчелотти, на исход встречи повлияло то, что «Реал» готовился к игре на три дня меньше соперника после финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1).
У команды Карло Анчелотти прервалась беспроигрышная серия из 21 матча. В последний раз «Реал» проиграл 24 сентября 2023 года и также «Атлетико» (1:3). С тех пор команда одержала 18 побед и трижды сыграла вничью.
Ранее «Барселона» в ⅛ финала Кубка Испании со счетом 3:1 обыграла «Унионистас». Также в четвертьфинал вышли «Севилья», «Атлетик», «Мальорка», «Сельта», «Реал Сосьедад» и «Жирона». Жеребьевка ¼ финала Кубка Испании пройдет 19 января.