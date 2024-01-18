Симеоне возьмет реванш у Анчелотти: прогноз на матч «Атлетико» — «Реал»

Волею жребия «Барселона» сыграет в ⅛ финала Кубка Испании с «Унионистас» из второй лиги, а вот «Реалу» достался «Атлетико». Мадридские гранды только что встречались в полуфинале Суперкубка Испании и устроили там феерию: 3:3 в основное время и 5:3 в пользу «сливочных» в овертайме. Команде Анчелотти пришлось дважды отыгрываться, но по игре именно она владела преимуществом и создавала больше моментов. «Атлетико» с трудом выходил из-под прессинга, а в позиционном нападении в основном сваливался на навесы, один раз это, правда, сработало. «Реал» атаковал разнообразнее, от Винисиуса, Беллингема и Родриго постоянно исходила угроза.

Казалось бы, «Реал» должен быть явным фаворитом и сегодня. Но у «Атлетико» на подготовку к этому дерби была неделя. А команда Анчелотти выйдет спустя три дня после эмоциональной победы над «Барселоной» в финале Суперкубка. Да, у «сливочных» глубже скамейка запасных, появление в основе Крооса и Камавинга не удивит, но все же фактор усталости может сказаться. У «Атлетико» все в строю, только Витцель, скорее всего, заменит Савича в тройке центральных защитников. Для Симеоне и его команды этот матч важнее: в чемпионате лидеров не догнать, так что на Кубок надо выходить с повышенной мотивацией.

В плане ставок снова напрашивается вариант обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,90 в «Бетсити». Обе команды давно уже не играли на ноль друг против друга. Плюс, группа атаки в «Реале» и «Атлетико» сильнее, чем оборона. Еще один важный тренд — мощная игра команды Симеоне на своем стадионе. «Атлетико» больше года не проигрывает дома, в последних 12 матчах у него 11 побед. Единственное поражение в сезоне «Реал» тоже потерпел здесь, на «Метрополитано». Так что проход «Атлетико» в ¼ финала Кубка за 2,02 в «Марафоне» выглядит интересно.