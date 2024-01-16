Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы»
Португалец возглавлял «Рому» с мая 2021 года.
Португалец возглавлял «Рому» с мая 2021 года.
Жозе Моуринью покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Рома».
«Благодарим Жозе от лица всех в “Роме” за страсть и приверженность, которые он демонстрировал с момента прихода. Навсегда сохраним отличные воспоминания о его работе, но сейчас мы считаем, что незамедлительные изменения необходимы в интересах клуба. Желаем Жозе и членам его штаба всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении владельцев клуба Дэна и Райана Фридкинов.
В последней игре под руководством Моуринью римляне проиграли «Милану» со счетом 1:3 в матче 20-го тура Серии А. Сейчас «Рома» занимает 9-е место в таблице, отставая от 4-го места на 5 очков. 10 января клуб вылетел из розыгрыша Кубка Италии, уступив принципиальному сопернику «Лацио» со счетом 0:1.
За два с половиной года работы с клубом Жозе Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22 и вывел в финал Лиги Европы-2022/23.
На протяжении тренерской карьеры 60-летний Моуринью также возглавлял португальский «Порту» (2002−2004), итальянский «Интер» (2008−2010), английские «Челси» (2004−2007, 2013−2015), «Манчестер Юнайтед» (2016−2018) и «Тоттенхэм» (2019−2021), испанский «Реал» (2010−2013). Моуринью является двукратным победителем Лиги чемпионов (с «Порту» в 2004 году и «Интером» в 2010 году). В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейский футбол.