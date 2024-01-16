Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Ромы»

Жозе Моуринью покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Рома».

«Благодарим Жозе от лица всех в “Роме” за страсть и приверженность, которые он демонстрировал с момента прихода. Навсегда сохраним отличные воспоминания о его работе, но сейчас мы считаем, что незамедлительные изменения необходимы в интересах клуба. Желаем Жозе и членам его штаба всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении владельцев клуба Дэна и Райана Фридкинов.

В последней игре под руководством Моуринью римляне проиграли «Милану» со счетом 1:3 в матче 20-го тура Серии А. Сейчас «Рома» занимает 9-е место в таблице, отставая от 4-го места на 5 очков. 10 января клуб вылетел из розыгрыша Кубка Италии, уступив принципиальному сопернику «Лацио» со счетом 0:1.

За два с половиной года работы с клубом Жозе Моуринью привел «Рому» к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22 и вывел в финал Лиги Европы-2022/23.