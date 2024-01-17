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10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук ответил фанатам «Спартака», которые раскритиковали его

Игрок «Спартака» Илья Ковальчук ответил на письмо активных болельщиков команды, заявив, что в скором времени планирует встретиться с ними.

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Источник: ХК "Спартак" Москва

Ранее фанаты красно-белых выступили с заявлением по поводу игры Ильи Ковальчука, в котором отметили, что не видят пользы в его переходе, но не будут призывать к каким-либо акциям против него.

— Фанаты «Спартака» написали большое письмо про то, что Илья Ковальчук не особо вписался в команду. Вас жестко не критиковали, но…

— А письмо они куда написали?

— В Telegram.

— На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор «Спартака». Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет. Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам «Спартака» небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо.

— Это даже не письмо, а обращение.

— Ну и отлично. Я много раз говорил, что мы живем в свободной стране. У каждого есть возможность высказаться. И те ребята, которые так считают, если у них есть какие‑то вопросы — я уже говорил «Матч ТВ», что открыт и со мной всегда можно поговорить.

— Значит, встреча с фанатами будет?

— Конечно. И после нее, может быть, мы вместе какое‑нибудь письмо в Telegram напишем, — сказал Ковальчук «Матч ТВ».

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