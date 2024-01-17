Ковальчук ответил фанатам «Спартака», которые раскритиковали его

Ранее фанаты красно-белых выступили с заявлением по поводу игры Ильи Ковальчука, в котором отметили, что не видят пользы в его переходе, но не будут призывать к каким-либо акциям против него.

— Фанаты «Спартака» написали большое письмо про то, что Илья Ковальчук не особо вписался в команду. Вас жестко не критиковали, но…

— А письмо они куда написали?

— В Telegram.

— На самом деле я уже разговаривал с ребятами, которые возглавляют фан‑сектор «Спартака». Мы в ближайшее время обязательно встретимся, пообщаемся. Я думаю, никакого недопонимания не будет. Но если написали письмо, то это здорово. Значит, фанатам «Спартака» небезразлично то, что происходит с командой. Это очень хорошо.

— Это даже не письмо, а обращение.

— Ну и отлично. Я много раз говорил, что мы живем в свободной стране. У каждого есть возможность высказаться. И те ребята, которые так считают, если у них есть какие‑то вопросы — я уже говорил «Матч ТВ», что открыт и со мной всегда можно поговорить.

— Значит, встреча с фанатами будет?