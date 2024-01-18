Бобровский и еще два россиянина в списке номинантов на «Везину»
В пресс-службе НХЛ опубликовали рейтинг вратарей, которые претендуют на приз лучшему голкиперу сезона.
В пресс-службе НХЛ опубликовали рейтинг вратарей, которые претендуют на приз лучшему голкиперу сезона.
Рейтинг составляли журналисты официального сайта лиги. В топ-15 попали три российских вратаря: Сергей Бобровский из «Флориды», Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» и Илья Сорокин, выступающий за «Айлендерс».
Список претендентов на «Везину» выглядит следующим образом:
1. Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 69 очков;
2. Тэтчер Демко («Ванкувер») — 53;
3. Кэм Тальбо («Лос-Анджелес») — 42;
4. Сергей Бобровский («Флорида») — 25;
5. Джереми Свейман («Бостон») — 12;
6. Коннор Ингрэм — («Аризона») — 7;
7. Эдин Хилл («Вегас») — 3;
8. Джоуи Даккорд («Сиэтл») — 3;
9. Юусе Сарос («Нэшвилл») — 3;
10. Игорь Шестёркин («Рейнджерс») — 2;
11. Илья Сорокин («Айлендерс») — 2;
12. Картер Харт («Филадельфия») — 1;
13. Джонатан Куик («Рейнджерс») — 1;
14. Линус Улльмарк («Бостон») — 1;
15. Джейк Эттингер («Даллас») — 1;
Сергей Бобровский является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ — «Везина Трофи», он завоевал награду в 2013 и 2017 году.