Двое россиян названы среди претендентов на «Харт Трофи»

В сезоне-2023/24 Кучеров принял участие в 44 матчах за «Тампу» в НХЛ, в которых отметился 75 (28+47) результативными действиями при показателе полезности «-1». Кучеров в данный момент возглавляет гонку бомбардиров, опережая Натана Маккинона на два очка. В текущей регулярке Панарин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 27 голов и 34 результативные передачи.