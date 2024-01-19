Двое россиян названы среди претендентов на «Харт Трофи»
В топ-5 претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона — вошли двое россиян.
Рейнджерс
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
В топ-5 претендентов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона — вошли двое россиян.
В топ-5 претендентов по версии официального сайта НХЛ вошли российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (второе место) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (четвертое место).
В сезоне-2023/24 Кучеров принял участие в 44 матчах за «Тампу» в НХЛ, в которых отметился 75 (28+47) результативными действиями при показателе полезности «-1». Кучеров в данный момент возглавляет гонку бомбардиров, опережая Натана Маккинона на два очка. В текущей регулярке Панарин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 27 голов и 34 результативные передачи.
Полностью топ-5 претендентов на «Харт Трофи» выглядит так: