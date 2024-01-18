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13:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Круговой впервые высказался об уходе из «Зенита» в ЦСКА

Защитник Данил Круговой выступил с заявлением об уходе из «Зенита» в ЦСКА заявив, что он выбрал «играть в футбол».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее ЦСКА объявил о переходе Кругового по окончании сезона-2023/24. Договор предусматривает опцию продления еще на один сезон. Соглашение начнет действовать с 4 июня.

В «Зените» подтвердили уход Кругового в ЦСКА по истечении срока действия нынешнего контракта, отметив, что до лета футболист сборной России будет получать игровую практику в составе команды «Зенит-2».

«Всем привет! Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде “Зенита”. Переговоры с “Зенитом” продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное.

Не хочу спекуляций и скажу как есть — дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны “Зенита”, устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.

Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично! Мы пообщались с Александром Ивановичем и Сергеем Богдановичем, они оповестили меня, что нужно помочь “Зениту-2”. Готов к труду и атаке», — написал Круговой в своем телеграм-канале.

За «Зенит» 25-летний футболист выступает с лета 2020 года. Он провел за команду 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал девять голевых передач.

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