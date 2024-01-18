Круговой впервые высказался об уходе из «Зенита» в ЦСКА

«Всем привет! Сегодня, видимо, мой последний день в главной команде “Зенита”. Переговоры с “Зенитом” продолжались 18 месяцев, я продолжал работать и помогать команде. Решение, которое я принял, обдуманное и взвешенное.



Не хочу спекуляций и скажу как есть — дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны “Зенита”, устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол.



Хочу выразить слова благодарности руководству клуба и тренерскому штабу за годы совместной работы! Это было феерично! Мы пообщались с Александром Ивановичем и Сергеем Богдановичем, они оповестили меня, что нужно помочь “Зениту-2”. Готов к труду и атаке», — написал Круговой в своем телеграм-канале.