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12:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Анна Калинская вышла в четвертьфинал на Australian Open

25-летняя россиянка в двух сетах обыграла соперницу из Италии.

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Источник: Reuters

В матче ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 75-я ракетка мира Анна Калинская обыграла итальянку Ясмин Паолини (31-й номер в рейтинге WTA) — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Анне предстоит сразиться с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и Осеан Доден из Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Калинская — последняя представительница России в женской одиночной сетке. В мужской сетке до этой стадии дошли двое россиян. Андрей Рублев будет играть с итальянцем Янником Синнером, а Даниил Медведев — с Хубертом Хуркачем из Польши.

Выход в четвертьфинал — наивысшее достижение Калинской на турнирах Большого шлема, ее лучшая позиция в рейтинге WTA — 51-место в сентябре 2022 года.

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