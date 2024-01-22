Анна Калинская вышла в четвертьфинал на Australian Open
25-летняя россиянка в двух сетах обыграла соперницу из Италии.
25-летняя россиянка в двух сетах обыграла соперницу из Италии.
В матче ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 75-я ракетка мира Анна Калинская обыграла итальянку Ясмин Паолини (31-й номер в рейтинге WTA) — 6:4, 6:2.
В четвертьфинале Анне предстоит сразиться с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и Осеан Доден из Франции.
Калинская — последняя представительница России в женской одиночной сетке. В мужской сетке до этой стадии дошли двое россиян. Андрей Рублев будет играть с итальянцем Янником Синнером, а Даниил Медведев — с Хубертом Хуркачем из Польши.
Выход в четвертьфинал — наивысшее достижение Калинской на турнирах Большого шлема, ее лучшая позиция в рейтинге WTA — 51-место в сентябре 2022 года.