Анна Калинская вышла в четвертьфинал на Australian Open

В матче ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 75-я ракетка мира Анна Калинская обыграла итальянку Ясмин Паолини (31-й номер в рейтинге WTA) — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Анне предстоит сразиться с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и Осеан Доден из Франции.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240288&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Калинская — последняя представительница России в женской одиночной сетке. В мужской сетке до этой стадии дошли двое россиян. Андрей Рублев будет играть с итальянцем Янником Синнером, а Даниил Медведев — с Хубертом Хуркачем из Польши.