Ястремская — после победы над Азаренко: Я едва стою

«Мне нравится играть агрессивно, но я не люблю совершать много ошибок. Чувствовала себя немного уставшей, и тренеры говорили мне проводить розыгрыши с минимумом ударов, но я не знала, как это делать, Вика так бегала. Когда я проигрывала, моя команда подбадривала меня, это очень помогло. Они верили. Вы можете наблюдать, что я едва стою на ногах сейчас, пытаясь делать вид, что не устала», — заявила Ястремская в интервью на корте сразу после окончания встречи.