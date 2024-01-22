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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Ястремская — после победы над Азаренко: Я едва стою

Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко из Беларуси уступила в двух сетах в матче ⅛ финала.

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Источник: Reuters

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Викторию Азаренко со счетом 7:6 (8:6); 6:4.

«Мне нравится играть агрессивно, но я не люблю совершать много ошибок. Чувствовала себя немного уставшей, и тренеры говорили мне проводить розыгрыши с минимумом ударов, но я не знала, как это делать, Вика так бегала. Когда я проигрывала, моя команда подбадривала меня, это очень помогло. Они верили. Вы можете наблюдать, что я едва стою на ногах сейчас, пытаясь делать вид, что не устала», — заявила Ястремская в интервью на корте сразу после окончания встречи.

В ¼ финала Ястремская встретится с 19-летней Линдой Носковой из Чехии, ранее обыгравшей первую ракетку миру Игу Швентек. В матче ⅛ финала чешке противостояла другая теннисистка из Украины — Элина Свитолина, которая из-за травмы спины снялась с матча в третьем гейме,

34-летняя Виктория Азаренко побеждала на Открытом чемпионате Австралии в 2012 и 2013 годах.

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