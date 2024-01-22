Даниил Медведев вышел в ¼ финала на Australian Open

В матче ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев одержал победу над португальцем Нуну Боргесом. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240287&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертьфинале Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, обыгравшим представителя Франции Артюра Казо.

Лучшее достижение для Медведева на Australian Open — выход в финал в 2021 и 2022 годах, где россиянин уступил, соответственно, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.