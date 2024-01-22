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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Даниил Медведев вышел в ¼ финала на Australian Open

Третья ракетка мира в четырех сетах обыграл соперника из Португалии.

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Источник: Reuters

В матче ⅛ финала Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев одержал победу над португальцем Нуну Боргесом. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

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В четвертьфинале Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, обыгравшим представителя Франции Артюра Казо.

Лучшее достижение для Медведева на Australian Open — выход в финал в 2021 и 2022 годах, где россиянин уступил, соответственно, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Ранее в четвертьфинал турнира Большого Шлема в Австралии пробился другой россиянин — Андрей Рублев. За выход в полуфинал он сразится с итальянцем Янником Синнером, четвертой ракеткой мира.

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