Проход Джоковича и мощная дуэль Медведева со Зверевым: анонс полуфиналов Australian Open

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Прогноз: Джокович победит и тотал геймов больше 40,5 за 2.95.

Джокович - Синнер Сделать ставку

Джокович проиграл три сета на пути к полуфиналу Australian Open и прошел через 4 тай-брейка, немного поволноваться ему пришлось. Но все уже привыкли, что Новак разыгрывается по ходу турнира и прибавляет даже по ходу отдельных матчей. Так было и в ¼ финала с Фрицем. Серб страдал от жары, долго не мог взять подачу соперника, и после двух сетов было равенство. А уже в 3-й и 4-й партии Джокович сильно прибавил, сделал 4 брейка плюс полетела своя подача. В итоге уверенный проход в полуфинал, на этой стадии Новак не проигрывал в Австралии никогда: 10 матчей — 10 побед.

У Синнера пока идеальный турнир, в Мельбурне он еще не проиграл ни одного сета. Итальянец спас 8 из 8 брейков в четвертьфинале с Рублевым, а за 5 матчей Australian Open Янник всего два раза отдал свою подачу (спас 26 из 28 брейков). Ключевой момент с Рублевым был на тай-брейке во втором сете, когда Синнер победил со счета 1:5. Итальянец не теряется под давлением, хорошо подает в такие моменты. Даже если не идет первая подача, вторую он направляет в корпус соперника и выигрывает очко за счет этого. Плюс, Янник не боится играть агрессивно в решающие моменты.

Джокович и Синнер похожи по стилю, оба без слабых мест, хороши и в атаке, и в обороне. По личным встречам небольшое преимущество у Новака. Итальянец в ноябре 2023-го впервые победил серба, потом, правда, проиграл ему в финале Итогового турнира ATP. А затем Синнер выиграл у Джоковича на Кубке Дэвиса. Опыт побед над первой ракеткой мира есть, так что сенсация тут возможна. И все же Australian Open — любимый турнир Новака, он тут почти никогда не проигрывает. Вот и в этот раз опытный Джокович пройдет в финал, при этом тремя партиями поединок не ограничится.

Прогноз: тотал геймов больше 41,5 за 1.97.

Медведев - Зверев Сделать ставку

Медведеву тяжело дается этот Australian Open, уже дважды ему пришлось пройти через пятисетовые поединки, но он терпит и двигается дальше. Как и ожидалось, поляк Хуркач навязал Даниилу упорную борьбу в четвертьфинале. Медведев применил хитрость: после ⅛ финала он прямо на корте показал, почему любит отходить на 5−6 метров от задней линии на приеме подачи, а с Хуркачем внезапно вставал гораздо ближе. Это работало, но когда усталость брала свое (а Даниил тут сильно устает в каждом матче), он отдавал сеты сопернику. В итоге все решилось в 5-й партии, где Медведев удивлял выходами к сетке.

В Зверева мало кто верил в ¼ финала с Алькарасом, на победу испанца давали низкий коэффициент 1.20. Александр неубедительно играл в первых раундах в Мельбурне, дважды дело доходило до тай-брейков в пятом сете. Однако здесь Зверев показал отличный теннис, он был просто монстром на своей подаче, у Алькараса же же многое не получалось. Немецкий теннисист вел 6:1, 6:3, 5:2 и только в концовке третьего сета дрогнул и отдал сопернику партию. Как он сам потом признался, в такие моменты, появляются разные мысли в голове. Ведь до этого Зверев еще ни разу не обыгрывал соперника из топ-5 на «Шлемах». Александр все же довел матч до победы, выиграв 4-ю партию 6:4.

В полуфинале Зверев тоже не является фаворитом. Однако если он покажет такой же теннис, как с Алькарасом, то победа не станет сенсацией. Медведев за день отдыха успевает восстанавливать силы, и все же провести ровно матчи ему тут не удается. Оба теннисиста прекрасно знают друг друга. В последнее время преимущество в личных встречах на стороне россиянина, однако не будем забывать, что Зверев недавно восстанавливался после тяжелой травмы. Все намекает на то, что здесь будет борьба, возможно, мы снова увидим 5 сетов. Поэтому в тотале по геймам выбираем больше.

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