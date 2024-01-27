Видео: Соболенко исполнила победный танец в прямом эфире на интервью после финала Australian Open

В решающем матче турнира 2-я ракетка мира обыграла китаянку Чжэн Циньвеэнь, после чего прямо во время беседы с корреспондентом канала Eurosport исполнила победный танец. Репортер поддержала белоруску и начала повторять движения вместе с ней.