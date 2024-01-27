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15:05 (мск), источник: Sport24

Видео: Соболенко исполнила победный танец в прямом эфире на интервью после финала Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко станцевала в прямом эфире после финала Открытого чемпионата Австралии-2024.

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В решающем матче турнира 2-я ракетка мира обыграла китаянку Чжэн Циньвеэнь, после чего прямо во время беседы с корреспондентом канала Eurosport исполнила победный танец. Репортер поддержала белоруску и начала повторять движения вместе с ней.

Матч завершился в пользу Соболенко со счетом 6:3, 6:2. Арина стала победительницей Australian Open второй год подряд.

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