Рублев стал первым двукратным победителем Ultimate Tennis Showdown
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем этапа серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS), который прошел в норвежском Осло.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем этапа серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS), который прошел в норвежском Осло.
В финале турнира Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 3−1 (14:16, 17:10, 16:13, 20:12).
Турнир проходил с 9 по 11 февраля по правилам, аналогичным баскетболу, — теннисисты сыграли по четыре четверти по восемь минут каждая. Рублев стал первым двукратным победителем этапов серии. В 2023 году он выиграл турнир в немецком Франкфурте-на-Майне.