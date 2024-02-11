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19:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев стал первым двукратным победителем Ultimate Tennis Showdown

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем этапа серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS), который прошел в норвежском Осло.

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Источник: Пресс-служба ErsteBankOpen

В финале турнира Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 3−1 (14:16, 17:10, 16:13, 20:12).

Турнир проходил с 9 по 11 февраля по правилам, аналогичным баскетболу, — теннисисты сыграли по четыре четверти по восемь минут каждая. Рублев стал первым двукратным победителем этапов серии. В 2023 году он выиграл турнир в немецком Франкфурте-на-Майне.

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