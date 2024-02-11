Рублев стал первым двукратным победителем Ultimate Tennis Showdown

Турнир проходил с 9 по 11 февраля по правилам, аналогичным баскетболу, — теннисисты сыграли по четыре четверти по восемь минут каждая. Рублев стал первым двукратным победителем этапов серии. В 2023 году он выиграл турнир в немецком Франкфурте-на-Майне.