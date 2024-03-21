Соболенко: «Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито» | Источник:

«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою личную жизнь и личную жизнь его семьи в это трудное время», — написала Соболенко.