Фалей вышла в ¼ финала теннисного турнира в Португалии
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей пробилась в четвертьфинал турнира WTA-125 в португальском Оэйраше с призовым фондом $164 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Алена Фалей пробилась в четвертьфинал турнира WTA-125 в португальском Оэйраше с призовым фондом $164 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке ⅛ финала белоруска переиграла в двух партиях китайскую теннисистку Чжу Сян Бай — 6:4, 6:4. В матче за попадание в полуфинал Алена Фалей встретится с победительницей игры между россиянкой Юлией Авдеенко и Сюзан Ламенс из Нидерландов. В первом раунде Фалей также в двух сетах победила австралийку Тейлу Престон — 6:2, 6:4.
На старте парного разряда Фалей и представительница США Варвара Лепченко обыграли австралийско-филиппинский тандем Тейла Престон / Александра Эала — 6:4, 6:4.