Фалей вышла в ¼ финала теннисного турнира в Португалии

Сегодня в поединке ⅛ финала белоруска переиграла в двух партиях китайскую теннисистку Чжу Сян Бай — 6:4, 6:4. В матче за попадание в полуфинал Алена Фалей встретится с победительницей игры между россиянкой Юлией Авдеенко и Сюзан Ламенс из Нидерландов. В первом раунде Фалей также в двух сетах победила австралийку Тейлу Престон — 6:2, 6:4.



На старте парного разряда Фалей и представительница США Варвара Лепченко обыграли австралийско-филиппинский тандем Тейла Престон / Александра Эала — 6:4, 6:4.