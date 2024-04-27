Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Альмерия
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фулхэм
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Юнайтед
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вулверхэмптон
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Вердер
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фрайбург
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия Д
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Монца
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Жирона
02
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
Каролина
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм
Ливерпуль
22
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Челси
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Гавр
Хоккей. НХЛ
28.04
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.04
Торонто
Бостон
Хоккей. НХЛ
28.04
Вегас
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Эдмонтон
16
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Виннипег
62
Все события
15:46 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 7,8 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в 1/16 финала белоруска, которая находится на 26-м месте в мировом рейтинге, уступила испанской теннисистке Саре Соррибес Тормо, занимающей 55-ю позицию, — 6:7 (0:7), 3:6. Поединок длился 2 часа 50 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперницей испанки будет первая ракетка планеты полька Ига Свентек. В своем стартовом матче Виктория Азаренко обыграла представительницу Германии Татьяну Марию (67-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:1. Виктория Азаренко дважды становилась победительницей парного разряда этих соревнований.

Второй номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко в 1/32 финала одолела в трехсетовом поединке польскую теннисистку Магду Линетт (48) — 6:4, 3:6, 6:3. Завтра в третьем раунде Соболенко встретится с американкой Робин Монтгомери (183). В финале прошлого мадридского турнира Арина Соболенко победила Игу Свентек, а в 2021 году была сильнее австралийки Эшли Барти.

Турнир в испанской столице финиширует 5 мая.

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь