Азаренко проиграла в 1/16 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня в 1/16 финала белоруска, которая находится на 26-м месте в мировом рейтинге, уступила испанской теннисистке Саре Соррибес Тормо, занимающей 55-ю позицию, — 6:7 (0:7), 3:6. Поединок длился 2 часа 50 минут. В матче за выход в четвертьфинал соперницей испанки будет первая ракетка планеты полька Ига Свентек. В своем стартовом матче Виктория Азаренко обыграла представительницу Германии Татьяну Марию (67-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:1. Виктория Азаренко дважды становилась победительницей парного разряда этих соревнований.



Второй номер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко в 1/32 финала одолела в трехсетовом поединке польскую теннисистку Магду Линетт (48) — 6:4, 3:6, 6:3. Завтра в третьем раунде Соболенко встретится с американкой Робин Монтгомери (183). В финале прошлого мадридского турнира Арина Соболенко победила Игу Свентек, а в 2021 году была сильнее австралийки Эшли Барти.



Турнир в испанской столице финиширует 5 мая.