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21:37 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик вышел во второй круг турнира в Риме

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг парного разряда на турнире ATP в Риме (Италия), передают Vesti.kz.

Источник: AP 2023

В паре с американцем Беном Шелтоном он победил Феликса Оже-Альяссима (Канада) и Фрэнсиса Тиафо (США) — 6:1, 6:7 (6:8), 10:7.

Встреча длилась 1 час и 30 минут. В ее ходе казахстанско-американский дуэт сделал 2 эйса и допустил 5 двойных ошибок. Соперники не отметились подачами навылет при 6 двойных ошибках.

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