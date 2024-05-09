Бублик вышел во второй круг турнира в Риме
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг парного разряда на турнире ATP в Риме (Италия), передают Vesti.kz.
Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг парного разряда на турнире ATP в Риме (Италия), передают Vesti.kz.
В паре с американцем Беном Шелтоном он победил Феликса Оже-Альяссима (Канада) и Фрэнсиса Тиафо (США) — 6:1, 6:7 (6:8), 10:7.
Встреча длилась 1 час и 30 минут. В ее ходе казахстанско-американский дуэт сделал 2 эйса и допустил 5 двойных ошибок. Соперники не отметились подачами навылет при 6 двойных ошибках.