Павлюченкова вылетела с турнира в Риме
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.
В матче второго круга Павлюченкова (20-й номер посева) уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 3:6, 6:1, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.
За выход в четвертый раунд соревнований Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча между еще одной россиянкой Анастасией Потаповой и Еленой Остапенко из Латвии (9).