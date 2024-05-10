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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павлюченкова вылетела с турнира в Риме

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого превышает 4,7 миллиона евро.

Источник: Reuters

В матче второго круга Павлюченкова (20-й номер посева) уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 3:6, 6:1, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

За выход в четвертый раунд соревнований Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча между еще одной россиянкой Анастасией Потаповой и Еленой Остапенко из Латвии (9).

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