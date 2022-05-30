Российского тренера отстранили на два года за расизм в адрес волейболистки

Инцидент произошел в пятом матче финальной серии плей-офф чемпионата России «Локомотив» — «Уралочка-НТМК». В концовке третьей партии он взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток со словами: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Сама волейболистка позднее заявила, что оскорбления со стороны Воронкова ее не задели, но спустя два дня покинула клуб.

«Исполком подтвердил решение дисциплинарной комиссии по дисквалификации Андрея Воронкова и установил срок в два года. Дисквалификация начинается с момента нарушения и длится два календарных года. Она предполагает неучастие тренера в соревнованиях под эгидой ВФВ. Он отстранен от всех мероприятий, проводимых ВФВ. Решение принято единогласно. В голосовании не принимал участие (Николай) Карполь, потому что в какой-то степени является заинтересованным лицом», — заявил Яременко.

Ранее дисциплинарная комиссия ВФВ признала Воронкова виновным по делу о расистском высказывании в адрес Монталво. Сам специалист принципиально отказался приносить извинения кубинской волейболистке.

20 мая «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал извинения команды за инцидент. Там подчеркнули, что клуб не делал заявлений по инциденту «в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии», а Воронков произнес «эмоциональную фразу в пылу решающей партии матча».